Anjali Appadurai abordera sa disqualification de la course à la direction du NPD de la Colombie-Britannique

Anjali Appadurai est sur le point de parler de sa disqualification de la course à la direction du NPD de la Colombie-Britannique lors d’une conférence de presse à l’extérieur de l’Assemblée législative à Victoria.

La disqualification d’Appadurai laisse David Eby le seul candidat et héritier présomptif du fauteuil du premier ministre lorsque John Horgan démissionne. Horgan avait prévu de prendre sa retraite le 3 décembre, mais avec Eby prêt à prêter serment en tant que chef du parti vendredi, cette date pourrait être avancée.

Le parti a annoncé la disqualification mercredi soir après une réunion à huis clos des cadres.

Selon un rapport divulgué de la directrice des élections du parti, Elizabeth Cull, Appadurai a enfreint les règles de la campagne en se coordonnant de manière inappropriée avec des tiers pour encourager davantage de personnes à s’inscrire au parti d’ici le 4 septembre pour voter dans la course à la direction.

“Parce qu’aucun autre recours ne peut remédier de manière adéquate aux échecs et aux manquements de la campagne Appadurai dans cette course à la direction, le PDG est parvenu à la difficile conclusion que Mme Appadurai devrait être disqualifiée en tant que candidate”, lit-on dans le rapport.

Jeudi, Elections BC a annoncé qu’en raison de cette décision, il avait clos un examen des éventuelles contributions politiques du groupe de défense environnemental et politique Dogwood BC à la campagne d’Appadurai.

REGARDER | Anjali Appadurai défend sa campagne à la direction du NPD de la Colombie-Britannique :

Anjali Appadurai défend sa campagne à la direction du NPD de la Colombie-Britannique La candidate dit qu’elle n’a rien fait de mal, à la suite d’un rapport indiquant qu’elle s’est mal coordonnée avec des tiers pour encourager davantage de personnes à s’inscrire au parti.

“L’examen a été lancé après la réception de plaintes alléguant que les activités de Dogwood BC dans la course à la direction du NPD de la Colombie-Britannique pourraient constituer des contributions politiques en nature en vertu de la loi électorale. La loi oblige les candidats à la direction approuvés à n’accepter que les contributions politiques des personnes éligibles et à déposer un dossier de financement. rapports avec Elections BC », lit-on dans le communiqué.

Appadurai avait déclaré plus tôt qu’elle s’attendait à être expulsée de la course – qualifiant cela de signe que le parti tente de “contrôler une situation” où elle a recruté beaucoup plus de partisans qu’Eby, qui bénéficie du soutien de la plupart des membres du cabinet du NPD.

“C’est la politique de la campagne – pas le processus, le personnel ou la tactique – qui a attiré le nombre de membres qu’elle a fait”, a-t-elle écrit dans une série de tweets .

Anjali Appadurai s’était auparavant présentée comme candidate fédérale du NPD pour Vancouver Granville aux élections de 2021, perdant de justesse. (Joy Gyamfi)

Sonia Theroux, co-directrice exécutive de Leadnow.ca, a déclaré que le NPD limitera probablement les dégâts au cours des prochains mois suite à la décision de disqualifier Appadurai.

“Il y a une perception que cette décision a été prise entièrement parce qu’elle était compétitive et parce que ce parti ne peut pas faire de place pour de nouvelles voix et de nouveaux visages”, a déclaré Theroux, s’adressant à CBC Radio Sur l’Ile hôte Gregor Craigie.

“De mon point de vue, après avoir lu le rapport et après avoir lu la réponse d’Anjali, je ne pense pas que ce soit au niveau d’une disqualification justifiant”, a-t-elle déclaré.

Appadurai aurait pu être un “ajout bienvenu” au NPD: Horgan

S’exprimant jeudi, le premier ministre John Horgan a déclaré que c’était la bonne décision de disqualifier Appadurai de la course en raison de problèmes avec sa campagne.

Il a dit qu’elle aurait pu être un “ajout bienvenu” au parti, mais il n’était pas possible d’ignorer la violation des règles de la campagne.

“Elle veut faire une différence, bravo à elle pour cela”, a-t-il déclaré. “Son enthousiasme et sa vigueur sont les bienvenus… mais vous devez suivre les règles.”

REGARDER | Le premier ministre déclare qu’Appadurai aurait pu être un “ajout bienvenu” au NPD :