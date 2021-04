Le zoo d’Auckland, le plus grand zoo de Nouvelle-Zélande, a décidé jeudi de déplacer les deux seuls éléphants du pays en Australie pour leur donner à la fois le troupeau familial dont ils ont besoin pour leur bien-être à long terme.

Les deux éléphants d’Asie, Anjalee (14 ans) et la Birmanie (38 ans), déménageront dans de nouvelles maisons dans des zoos accrédités par le bien-être en Australie plus tard cette année, a déclaré l’agence de presse Xinhua citant le zoo.

Anjalee rejoindra le troupeau du zoo de Taronga Western Plains à Dubbo et la Birmanie se rendra au zoo d’Australie pour rejoindre leur troupeau entièrement féminin.

«Nous mettrons toujours le bien-être des animaux au premier plan, et ces mesures visent à répondre aux besoins et à garantir les meilleurs résultats à long terme pour Anjalee et la Birmanie – deux éléphants très différents à des stades de vie différents, avec des besoins différents. Cela inclut de donner à Anjalee, dont l’horloge biologique tourne, toutes les chances de se reproduire », a déclaré Kevin Buley, directeur du zoo d’Auckland.

«Nous avons travaillé dur avec nos collègues australiens et le programme d’élevage des éléphants d’Asie pour nous assurer que les besoins des deux animaux sont satisfaits maintenant et à l’avenir. C’est parce que ces besoins sont très différents pour chaque éléphant que nos propres spécialistes des éléphants et vétérinaires ont choisi des maisons séparées pour Anjalee et la Birmanie. «

Au zoo de Taronga Western Plains, Anjalee sera intégrée dans un troupeau familial de deux vaches, un veau et trois taureaux, ce qui lui donnera la meilleure opportunité de se reproduire, ce qui est important pour sa santé reproductive et son bien-être à long terme.

Pendant ce temps, la Birmanie, qui à 38 ans ne peut plus se reproduire, rejoindra le troupeau de quatre femelles à Australia Zoo (Queensland) où elle aura l’opportunité de jouer son rôle naturel de « tante » auprès des jeunes femelles du troupeau.

Pour faciliter le processus d’intégration pour Anjalee et la Birmanie, les vétérinaires et le personnel du zoo d’Auckland voyageront avec eux.

Les éleveurs d’éléphants, qui ont tous des années d’expérience et des relations étroites avec les deux éléphants, partageront leur séjour à Taronga Western Plains et au zoo australien respectivement, offrant à Anjalee et à la Birmanie cette présence familière rassurante alors qu’ils travaillent avec leurs collègues australiens pour s’installer complètement. les deux éléphants dedans.

«Nous sommes toujours dévastés par le fait que nous n’aurons plus d’éléphants en Nouvelle-Zélande, et nous savons que beaucoup dans notre communauté ressentent la même chose. La Birmanie et l’Anjalee sont des animaux extraordinaires qui ont contribué à inspirer des millions de personnes à se soucier et à agir pour la faune et l’environnement », a déclaré Buley.

« Cependant, comme toujours, nous devons faire passer les besoins des animaux en premier, et nous sommes à la fois soulagés et ravis d’avoir obtenu de nouvelles maisons aussi merveilleuses pour les deux éléphants qui leur garantiront le meilleur avenir à long terme. »

