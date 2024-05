Anitta parle de la peur de la santé en 2022, nouvel album en exclusivité AUJOURD’HUI

Aujourd’hui, Anitta est en bonne santé. Cependant, la chanteuse brésilienne a fait face à son lot de hauts et de bas au cours de son ascension vers la gloire.

Dans une interview exclusive avec TODAY.com pour la couverture numérique de mai, la femme de 31 ans a parlé d’un problème de santé survenu en 2022 qui l’a conduite à l’hôpital pendant des mois. À un moment donné, elle était incapable de marcher et pensait qu’elle allait mourir alors qu’elle luttait contre une mystérieuse maladie.

Larissa de Macedo Machado, connue sous son nom de scène « Anitta », a conquis le monde avec sa musique entraînante et sa personnalité vibrante. Elle a récemment sorti son sixième album studio, « Funk Generation », et son premier entièrement consacré à la musique funk brésilienne.

Myles Loftin pour AUJOURD’HUI

Les chansons sont amusantes et édifiantes, mais l’histoire derrière le disque est bien plus complexe. L’idée de son dernier album est venue à Anitta dans un lit d’hôpital.

« J’étais en super, super en mauvaise santé », a déclaré Anitta AUJOURD’HUI dans un segment diffusé le vendredi 31 mai. La chanteuse a contracté le COVID-19 en 2022, et « juste après… j’ai eu ces symptômes fous », a-t-elle déclaré.

Vers la fin de l’année 2022, après une tournée à travers l’Europe, le chanteur d’« Evolver » est tombé gravement malade et a été transporté d’urgence à l’hôpital. Elle est restée hospitalisée pendant les cinq mois suivants pendant que les médecins essayaient de comprendre ce qui n’allait pas.

Pendant son séjour à l’hôpital, la chanteuse est devenue tellement incapable qu’elle a pensé qu’elle « allait mourir », a-t-elle déclaré à TODAY.com.

« Je suis tombée très malade et j’étais tellement malade physiquement que je ne pouvais pas travailler, et je n’avais pas arrêté de travailler depuis tant d’années », a-t-elle déclaré. « Cela m’a vraiment fait prendre conscience que je ne pouvais physiquement pas faire beaucoup de choses que j’aimais faire à cause de ma santé. Il fallait que je prenne le temps de prendre soin de moi.

Après avoir écarté la possibilité de problèmes pulmonaires, de cancer et de nombreux autres problèmes de santé, les médecins n’avaient ni réponse ni diagnostic pour le chanteur.

Pendant son séjour à l’hôpital, Anitta a déclaré qu’elle avait commencé à revenir sur sa vie et à réfléchir à ses priorités. « J’ai perdu tellement de temps de ma vie à essayer d’atteindre mes objectifs, de plaire aux gens et de réussir », a-t-elle déclaré. En fin de compte, la crise de santé « a changé toute sa mentalité, et c’est pourquoi j’ai fait cet album ».

« J’ai fait (‘Funk Generation’) à l’hôpital… Je me disais, je veux un album comme celui-ci – au cas où je mourrais, je laisserai un album dont je suis fière », a-t-elle déclaré.

« Je suis vraiment fier de cet album, et je ne l’ai pas fait en pensant aux streams, aux algorithmes et aux chiffres. Je pensais juste à m’amuser et à aimer ce que je faisais », a expliqué le chanteur.

Ce n’est pas la première fois qu’Anitta parle de sa santé. Dans une série de tweets Postée en juillet 2022, la chanteuse a révélé avoir reçu un diagnostic d’endométriose après neuf ans de souffrance et d’erreurs de diagnostic.

« Cherchez plus d’un médecin, plus d’un avis. Si l’un ne le résout pas… passez à un autre jusqu’à ce qu’il le résolve. Ce n’est pas normal pour nous de vivre éternellement avec cette douleur comme celle-là », a écrit le chanteur.

« L’endométriose est très fréquente chez les femmes. Elle a plusieurs effets secondaires, différents dans chaque corps. Ils peuvent s’étendre jusqu’à la vessie et provoquer des douleurs atroces en urinant. Il existe plusieurs traitements. Le mien devra être chirurgical », dit-elle. ajoutered.

Dans un tweet publié Le 19 juillet 2022, Anitta a déclaré qu’elle était à l’hôpital se préparant à subir une intervention chirurgicale pour son endométriose, en publiant une photo d’elle depuis un lit d’hôpital.

Quant à son plus récent problème de santé et son hospitalisation, Anitta a déclaré qu’elle n’avait jamais reçu de diagnostic ni d’explication sur sa maladie. Cependant, elle s’est rétablie et a déclaré qu’aujourd’hui elle était de nouveau en bonne santé, tant physiquement que mentalement.

Anitta attribue à sa foi son aide à guérir. « Après mes problèmes de santé, j’ai commencé à mieux prendre soin de ma spiritualité. Je suis la religion yoruba et j’ai dû me lancer dans cette voie. J’ai plongé en moi-même et dans tout ce qui me fait ressentir la paix », a-t-elle déclaré.