Anitta dit qu’elle a créé son nouvel album alors qu’elle était à l’hôpital « pendant des mois », pensant qu’elle « allait mourir »

Anitta s’est produite vendredi dans le cadre de la série de concerts Citi d’aujourd’hui à New York.

En plus de monter sur scène, la chanteuse brésilienne de 31 ans – qui a joué avec Madonna à Rio de Janeiro – a également accordé une interview en tant que journaliste du média. Couverture numérique de mai star et a parlé de ses problèmes de santé passés.

En 2022, la chanteuse à succès a été hospitalisée pendant des mois alors qu’elle luttait contre une maladie inconnue qui a finalement disparu.

Cette condition mystérieuse l’a rendue incapable de marcher et elle a admis qu’elle pensait qu’elle « allait mourir » pendant cette épreuve.

«J’étais en très, très mauvaise santé», se souvient-elle. «Je suis tombé très malade et j’étais tellement malade physiquement que je ne pouvais pas travailler – et je n’avais pas arrêté de travailler depuis tant d’années.»

Anitta s'est produite lors de la série de concerts Citi d'aujourd'hui vendredi à New York

En plus de monter sur scène, la chanteuse brésilienne de 31 ans – qui a joué avec Madonna à Rio de Janeiro – a également accordé une interview et a parlé de ses problèmes de santé passés.

Elle a noté que l’expérience « a été un grand signal d’alarme », car elle a réalisé qu’elle « ne pouvait physiquement pas faire beaucoup de choses que j’aimais faire à cause de ma santé ».

«J’ai dû prendre le temps de prendre soin de moi», a-t-elle déclaré.

Tout en travaillant à améliorer son état de santé, elle s’est sentie inspirée par la musique.

« J’ai perdu tellement de temps de ma vie à essayer d’atteindre mes objectifs, de plaire aux gens et de réussir », a-t-elle déclaré à Today.

La chanteuse, née Larissa de Macedo Machado, a déclaré que la maladie « avait changé [my] toute une mentalité, et c’est pourquoi j’ai fait cet album.

Anitta a déclaré : « J’ai réalisé Funk Generation à l’hôpital. Je me disais, je veux un album comme celui-ci – au cas où je mourrais, je vais laisser un album dont je suis fier.

Et c’est exactement ce qu’elle a fait.

« Je suis vraiment fier de cet album, et je ne l’ai pas fait en pensant aux flux, aux algorithmes et aux chiffres. Je pensais juste m’amuser et aimer ce que je faisais », a-t-elle déclaré.

Anitta était la star de la couverture numérique du mois de mai d’aujourd’hui

Anitta a posé avec l’animatrice de longue date Hoda Kotb

En juillet 2022, la superstar a utilisé Twitter, désormais X, pour partager une photo d’elle dans un lit d’hôpital levant le pouce.

Elle a expliqué: « Je suis revenue directement de la tournée à l’hôpital pour commencer les préparatifs d’une opération que je vais faire dès que mon corps sera prêt pour cela. »

Dans un tweet de suivi, elle a ajouté : » L’opération était déjà programmée avant le début de la tournée. » J’ai quelque chose qui s’appelle l’ENDOMÉTRIOSE (très courante chez des millions de femmes dans le monde mais pas aussi parlée qu’elle devrait l’être). Je vais bien, je suis très bien soigné et je tiendrai tout le monde au courant. Gros bisous.’

Elle a déclaré à Today : « Après mes problèmes de santé, j’ai commencé à mieux prendre soin de ma spiritualité. Je suis la religion yoruba et j’ai dû me lancer dans cette voie. J’ai plongé en moi-même et dans tout ce qui me fait ressentir la paix.