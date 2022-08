Anitta brise Internet avec des performances VMA super sexy

Salut Anitta

Tout le monde bourdonne sur la bombe brésilienne Anita booty-booty partout aux VMA de cette année où elle a rappelé à tout le monde qu’elle est CETTE fille dans le monde Pop.

La superstar internationale est entrée dans l’histoire en tant que première Brésilienne à remporter un Moon Man (“Best Latin”) lors de la cérémonie annuelle de remise des prix qui a pris vie lorsqu’elle a interprété son hit “Envolver”.

Pour ceux qui découvrent le train Anitta, elle a dominé les charts avec le bop ‘Envolver’ qui a fait l’histoire du streaming tout en engendrant une obsession de la danse virale avec son mouvement signature qui est aussi sa superpuissance.

Le geste signature ? Bien…

À ce stade, elle est facilement l’une des interprètes les plus divertissantes de toute la musique pop.

Elle est également super terre-à-terre et hilarante avec un suivi massif de plus de 60 millions de followers sur Instagram.

Vous vous souviendrez peut-être de sa liaison avec Saweetie pour “Carpool Karaoke: The Series” qui a été présenté en première mondiale sur Apple TV + en mai.

Dans l’épisode amusant, nous voyons les stars tuer leurs propres succès mot pour mot, comparer leurs vrais noms, fléchir leur voix dans le tout premier karaoké Boat-pool et prendre le contrôle d’un dépanneur.

Amoureux de la nourriture (et des créations culinaires uniques), ils ont une concoction dans un 7/11 local où les choses deviennent rapidement brûlantes.

“Vous savez que j’aime tout ce qui est brûlant, alors je vais me faire un petit sandwich à la pizza”, dit Saweetie en arrosant Cheetos sur la pizza du 7/11.

Pendant ce temps, Anitta réclame du pain pour donner vie à son goûter salé et sucré.

Après avoir manqué de temps pour créer, les dames présentent leurs plats à un commis du 7/11 jugeant la compétition.

Le plat de Sweetie est le “LaPizza Nacho Chickenito” avec des tranches de pizza au pepperoni garnies de frites, de nachos chauds, de sauce piquante et d’ailes désossées au miel chaud.

Le plus simple “Sweet and Salty Delight” d’Anitta comprend un hot-dog recouvert de Cheetos chauds et de croustilles accompagné d’un sandwich à la crème glacée.

L’appétit mis à part, on s’aime un peu Anitta qu’on s’attend à faire exploser en Amérique. Jetez un coup d’œil à plus de photos de ses performances VMA grésillantes ci-dessous:





Vous joindrez-vous à nous pour représenter Anitta ? Dites-nous ci-dessous!