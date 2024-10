Anitta and the Weeknd partagent la vidéo du single « São Paulo »

Ca c’était quoi?

Le nouveau single d’Anitta and the Weeknd, « São Paulo », est arrivé mercredi après-midi aux côtés d’une vidéo troublante mettant en vedette la pop star brésilienne au ventre de femme enceinte qui chante. L’étrange visualiseur arrive juste à temps pour Halloween et représente Anitta en détresse alors qu’elle se promène dans New York en lingerie. Entourée de lumières clignotantes, la caméra zoome sur son gros ventre, montrant le moment où ses lèvres poussent pour chanter les paroles de Weeknd. La vidéo a été réalisée par l’artiste expérimental Freeka Tet et les effets visuels ont été construits par Manny Lemus.

Plus tôt cette semaine, Anitta a posté une photo d’elle dans une chambre d’hôtel portant la même garde-robe et le même ventre que nous avons vu dans la vidéo. « C’était censé rester secret… », a écrit Anitta en légende du message. The Weeknd a répondu par « Oh mon Dieu… Félicitations [crying laughing emoji] », et a également republié la photo et écrit: » @Anitta, tu l’as si bien cachée à São Paulo.

Le duo avait déjà lancé ce single optimiste lors du concert « One Night Only » de Weeknd au Brésil en septembre. « São Paulo » fera partie du prochain album « Hurry Up Tomorrow » de Weeknd, selon Soutien-gorge Billboardsil.

«Nous savions [the song ‘São Paulo’] C’était trop spécial pour simplement jouer sur scène », a-t-il déclaré à la publication. « Nous avons vu un grand potentiel dans la chanson et trouvé le rythme, qui est le cœur du spectacle. » Anitta aurait déclaré à propos de la chanson : « J’ai écrit quelques couplets pour plaisanter et je n’aurais jamais imaginé qu’ils deviendraient sérieux. Soudain, j’ai reçu la chanson terminée. J’ai adoré ! Je me suis senti très honoré et flatté.

Regardez la vidéo ci-dessous.