La carrière d’Anita Rani va de mieux en mieux.

La présentatrice populaire de Countryfile, 43 ans, rejoindra Emma Barnett au sein de l’équipe Woman’s Hour, l’un des plus grands atouts de BBC Radio 4.

Anita accueillera les éditions du vendredi et du samedi de l’émission, selon la BBC, Emma gardant sa place du lundi au jeudi.

A partir de seulement trois jours, Anita s’est enthousiasmée: «Je suis depuis longtemps fan de Woman’s Hour et j’ai hâte d’en faire partie moi-même en tant que deuxième présentatrice, aux côtés de la brillante Emma Barnett.

«J’ai vraiment hâte de connaître les auditeurs et de discuter des questions qui les intéressent le plus. Woman’s Hour a toujours donné une voix à des personnes qui ne sont peut-être pas entendues ailleurs et je veux poursuivre cette importante tradition.







« Quel honneur et quelle façon de démarrer le week-end. »

2020 a marqué le départ des hôtes de longue date Jane Garvey et Dame Jenni Murray.

Emma, ​​quant à elle, a fait ses débuts plus tôt ce mois-ci.







Le contrôleur de Radio 4, Mohit Bakaya, a déclaré qu’il souhaitait que la station « reflète mieux et soit plus pertinente pour le public à travers le Royaume-Uni », et a déclaré qu’Anita apporterait « une riche expérience de diffusion ».

Et la comédienne Shappi Khorsandi a conduit ceux qui ont accueilli Anita dans le rôle, révélant qu’elle «écouterait encore plus».

Emma a eu une première semaine mouvementée dans l’émission, chargée de lire un message de la reine pour féliciter Woman’s Hour pour ses 75 ans.







«Alors que vous célébrez votre 75e anniversaire, c’est avec grand plaisir que j’adresse mes meilleurs vœux aux auditeurs et à tous ceux associés à l’Heure de la Femme», a lu Emma.

Et deux jours après le début de son travail, l’invité Kelechi Okafor a abandonné une apparition pour des remarques faites hors antenne.

* Woman’s Hour est diffusé en semaine à 10h sur BBC Radio 4 et Weekend Woman’s Hour à 16h le samedi.