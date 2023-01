Anita Pointer des Pointer Sisters est décédée à 74 ans

Anita Pointer, lauréate d’un Grammy, des Pointer Sisters, est décédée d’un cancer samedi, a confirmé son publiciste. Elle avait 74 ans.

Le publiciste d’Anita, Roger Neal, a déclaré dans un communiqué qu’elle était entourée de sa famille au moment de son décès.

“Bien que nous soyons profondément attristés par la perte d’Anita, nous sommes réconfortés de savoir qu’elle est maintenant avec sa fille Jada et ses sœurs June et Bonnie et en paix. C’est elle qui nous a tous gardés proches et ensemble pendant si longtemps, », a déclaré sa sœur Ruth, ses frères Aaron et Fritz et sa petite-fille Roxie McKain Pointer dans le communiqué.

Anita était la deuxième aînée des quatre sœurs qui ont initialement commencé le groupe en duo en 1969. Le groupe est finalement devenu un trio quand Anita a quitté son emploi de secrétaire pour se joindre à nous. Les Pointer Sisters ont formé un quatuor pendant plusieurs années.

ANITA POINTER DES POINTER SISTERS RAPPELLE SON DUO IMPROBABLE AVEC LA COUNTRY STAR EARL THOMAS CONLEY

Le premier album éponyme des Pointer Sisters est sorti en 1973 et comprenait leur chanson à succès, “Yes We Can Can”. La chanson a finalement atteint la 11e place des charts Billboard.

Le groupe a ensuite sorti d’autres chansons à succès, notamment “I’m So Excited”, “Slow Hand” et “Jump (For My Love)”. La version remixée de “Je suis vraiment enthousiaste“ est allé au n ° 3 des charts pop en 1984 et 1985 avec ” Neutron Dance ” également au n ° 3 des charts pop.

BONNIE POINTER DES SŒURS POINTER MORTES À 69 ANS

Le groupe a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 1994 tout en remportant trois Grammy Awards.

La fille unique d’Anita, Jada, est décédée en 2003 tandis que sa sœur et membre du groupe, Bonnie, est décédée en 2020 à l’âge de 69 ans. Bonnie avait été l’un des membres fondateurs mais est partie dans les années 1970 pour une carrière solo. Leur plus jeune sœur, June, est également décédée en 2006 d’un cancer.

Les Pointer Sisters ont deux frères survivants, Fritz et Aaron.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’Associated Press et Reuters ont contribué à ce rapport.