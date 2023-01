Anita Pointer, chanteuse fréquente du célèbre Sister Act, décède à 74 ans

Elle est diplômée de l’Oakland Technical High School en 1965 et a été embauchée comme secrétaire juridique. En 1968, elle a vu Bonnie et June chanter devant une foule à San Francisco. «Je viens de perdre la tête», a-t-elle déclaré à Collector’s Weekly en 2015. «Je me suis assise dans ce public, j’ai pleuré et j’ai chanté. Le lendemain, j’ai quitté mon emploi. J’ai dit : ‘Je dois chanter !’ »

Les sœurs sont rapidement devenues un groupe de sauvegarde pour les musiciens de la région de San Francisco comme le Taj Mahal. Une fois, ils ont été avertis de ne pas éclipser un acte musical qu’ils étaient censés soutenir. Ils ont commencé à enregistrer leur propre musique.

En plus de la musique, Anita a amassé une collection remarquable d’objets retraçant l’histoire des Noirs américains, y compris des artefacts d’esclavage, de ségrégation et de caricature raciste.

“Cela me rappelle que tout le monde ne vous aime pas et que vous devez leur prouver le contraire”, a déclaré Mme Pointer à Collector’s Weekly. « Tu n’es pas un bouffon. Les artistes ont essayé de dépeindre les Noirs de manière insultante, mais je pense que les grosses lèvres et les gros culs sont beaux.

Les deux mariages de Mme Pointer se sont soldés par un divorce. Sa fille, Jada, issue de son premier mariage, est décédée d’un cancer en 2003. June est décédée en 2006 et Bonnie est décédée en 2020. Mme Pointer laisse dans le deuil sa sœur Ruth; ses frères, Aaron et Fritz; et une petite-fille.

En vieillissant, Mme Pointer n’est jamais tombée amoureuse de sa vieille musique, la faisant exploser dans sa voiture et chantant avec elle. Le groupe a continué à bien performer au 21e siècle.

“Ce n’est pas une émission vulgaire, donc vous pouvez amener votre grand-mère et vous pouvez amener les enfants”, a déclaré Mme Pointer au journal français Metro News en 2007. “Ils ne vont pas se prendre un corset au visage.”