Anita Joy, une collègue qui a été témoin de la mort par balle de l’acteur de « General Hospital » Johnny Wactor, s’exprime

LOS ANGELES (KABC)– Le collègue et ami qui était avec Johnny Wactor lorsque l’ancien acteur de « General Hospital » a été tué par balle parle de cette nuit tragique, affirmant que tout s’est passé en un instant.

Anita Joy s’est assise avec « Good Morning America » et a raconté les derniers instants de son amie bien-aimée.

« En traversant cela ensemble, je suis reconnaissante d’avoir été là pour lui et qu’il n’était pas seul », a-t-elle déclaré. « C’est la seule chose paisible pour sa mère et moi quand nous marchons. »

Un quart de travail se termine par une tragédie

C’est aux premières heures du samedi 25 mai que tout s’est produit.

Joy et Wactor – amis depuis huit ans – ont travaillé ensemble au Level 8, un bar sur le toit de Figueroa Street, au centre-ville de Los Angeles.

« Nous terminions notre service de barman à partir de vendredi soir et devions faire un nettoyage en profondeur après notre fermeture, ce qui est regrettable car cela nous maintient là plus longtemps », a-t-elle déclaré à GMA. « Normalement, nous sortons vers 2h30 du matin »

« Nous sommes sortis à 3h15 du matin », a-t-elle poursuivi. « Johnny était très méticuleux pour s’assurer que tout notre ménage était très bien fait parce que notre directeur principal du bar était absent de la ville pour le week-end et il se tenait en quelque sorte à sa place. »

Joy, Wactor et deux autres travailleurs sont sortis ensemble.

« Je marche avec trois gars forts. Je n’avais aucune pensée de danger dans mon esprit », se souvient Joy.

Les deux autres travailleurs prirent une direction différente tandis que Joy et Wactor se dirigeaient vers leurs véhicules. Ils étaient garés l’un à côté de l’autre.

« Alors que nous arrivons à l’avant de ma voiture, nous avons remarqué qu’elle était un peu inclinée. Tout d’un coup, il a dit : ‘Oh non, je me fais remorquer' », a déclaré Joy.

C’est à ce moment-là que la police a déclaré avoir rencontré trois suspects masqués qui auraient tenté de voler le pot catalytique de la voiture de Wactor.

« Un homme est à genoux en train de mettre un cric sous la voiture et il a fait lever la voiture à moitié, puis nous réalisons qu’il ne s’agit pas de remorquer des gens », a déclaré Joy. « Il portait un masque de ski, alors nous nous sommes dit tout à coup : ‘Oh non, vous savez, c’est mauvais.' »

Wactor s’est approché de l’un des suspects, qui a immédiatement ouvert le feu sur l’homme de 37 ans, puis s’est enfui dans une berline sombre, selon Joy.

« Il s’est approché de l’homme d’un pas en avant et j’ai entendu un grand craquement », a déclaré Joy. « C’était juste un instant… fort. Pour moi, cela ne ressemblait même pas à un coup de feu. Cela ressemblait à un pop aigu. »

C’est à ce moment-là qu’elle a compris que quelque chose n’allait pas.

« Il est juste venu en arrière vers moi », a-t-elle déclaré à propos de Wactor. « J’attrape ses épaules… l’élan de son corps qui recule m’a tordu, j’essaie de l’attraper parce qu’il trébuche sur lui-même. Je me dis : ‘Johnny, chérie, tu vas bien ?’ et il a répondu : « Non, tir. » Il avait l’air stupéfait. »

Le chaos qui a suivi

Joy a également décrit les moments qui ont suivi alors que Wactor était mourant dans ses bras.

« À ce stade, ses bras étaient baissés le long de son corps et il était juste un peu mou. Il vacillait juste d’avant en arrière, mais il essayait aussi d’avoir le souffle coupé, et je pense que cela a en quelque sorte effacé son poumon, en gros. Il fait juste ces halètements profonds pour essayer de prendre de l’air et je lui crie : ‘Johnny !

Elle a dit que dans ces moments-là, son processus de pensée était partout.

« Je lui crie : ‘Johnny, reste avec moi.’ Évidemment, dans ces moments-là, il n’y a pas vraiment de temps pour réfléchir, alors quand il a dit pour la première fois « tir », je pense comme une épaule, un bras », a déclaré Joy. « C’est quelque chose que je vais devoir l’aider à surmonter, mais je ne pensais pas que c’était fatal. »

Joy a crié à l’aide et un agent de sécurité qu’elle connaissait au travail se trouvait à proximité et a couru vers eux et a appelé le 911.

Joy a déclaré qu’elle et l’agent de sécurité, qu’elle a identifié uniquement par son prénom, Bryan, ont attaché sa veste en jean autour de Wactor « pour arrêter le saignement » et que Bryan a tenté la RCR sur Wactor, mais leurs efforts n’ont pas suffi à le sauver.

« Alors que l’ambulance s’est arrêtée, il a commencé à cracher du sang et il s’est échappé dans mes bras », a déclaré Joy.

Wactor a été transporté d’urgence à l’hôpital où il est décédé plus tard.

En souvenir de Johnny Wactor

Joy a rompu son silence sur l’incident sur les réseaux sociaux, partageant une longue publication sur Instagram mercredi soir.

La famille de Wactor s’est exprimée mardi dans une interview sur « Good Morning America » ​​et a déclaré qu’elle cherchait désespérément des réponses dans le cas de son fils et de son frère.

« Ils ont pris une personne merveilleuse », a déclaré Scarlett Wactor, la mère de Wactor.

La joie ressent la même chose.

« Chacun a sa propre expérience de ses amis et des personnes dans sa vie », a-t-elle déclaré. « Sans relation les uns avec les autres, dès le départ, tout le monde a écrit exactement les mêmes choses sur qui il était. Cela montre simplement son caractère et sa nature authentique. C’est qui il était. »

« C’était lui qui vous donnait sa chemise. C’était lui qui se plaçait devant vous si vous alliez vous faire tirer dessus, si c’est le cas. Vous pourriez être ami avec lui pendant 10 minutes, vous pourriez soyez ami avec lui pendant 10 ans et c’est la même énergie qu’il vous donnerait.

Le bar étudie actuellement les mesures de sécurité pour les employés

Les propriétaires de Level 8 ont déclaré vendredi qu’ils cherchaient des moyens d’améliorer la sécurité des employés.

« Au niveau 8, nous prenons la sécurité très au sérieux », lit-on dans un message de l’établissement sur les réseaux sociaux. « Depuis notre ouverture, nous avons offert à notre personnel la possibilité d’escorter la sécurité jusqu’au parking voisin en dehors des heures d’ouverture. Et à la lumière de cet incident tragique, nous avons discuté avec notre équipe et les professionnels du domaine et recherchons activement des mesures de sécurité supplémentaires pour notre personnel.

Nous comprenons qu’une tragédie comme celle-ci affecte tout le monde différemment et profondément. Nous nous engageons à fournir un environnement sûr et favorable à tous au niveau 8. »

Les propriétaires ont qualifié Wactor de « membre apprécié et chéri de l’équipe » qui a été perdu « à cause d’un acte de violence aléatoire ».

« Cela a été difficile à gérer pour tous ceux qui l’ont connu. Il était aimé de ses pairs et de ses collègues, et son talent et son esprit généreux nous manqueront tous. Nos pensées vont à sa famille et à tous ceux qui sont touchés par cette terrible et insensée. la tragédie. »

Dans le cadre de la publication de Joy sur les réseaux sociaux, elle a ajouté : « Level 8 doit fournir un parking à son personnel travaillant tard le soir, comme ils l’avaient initialement promis. empêcher que quelque chose comme ça ne se reproduise au mieux de leurs capacités. Le niveau 8 doit contribuer à ce que la famille de Johnny l’honore et le respecte pour tout le travail acharné et les efforts qu’il a fait pour eux.

Poste de niveau 8 inclus un lien vers une page GoFundMe qui a été établi pour la famille de Wactor. Vendredi soir, la page avait récolté près de 110 000 $.

Pendant ce temps, les suspects dans cette affaire sont toujours en liberté et la police sollicite l’aide du public pour les identifier. Dominic Choi, chef par intérim du département de police de Los Angeles, a déclaré à Eyewitness News qu’il y avait eu environ 32 vols de pots catalytiques dans le centre-ville de Los Angeles, contre plus de 100 en 2023.

« Ils sont en baisse substantielle, c’est juste une situation très malheureuse », a-t-il déclaré.

Toute personne ayant des informations est invitée à contacter la police.

City News Service, Inc. a contribué à ce rapport.