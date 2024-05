Anita Joy, une collègue de Johnny Wactor, s’exprime après qu’il a été tué en la protégeant des coups de feu

Anita Joy brise son silence. Des jours après Johnny Wactor est mort en protégeant Joy lors d’une fusillade à Los Angeles le 25 mai, son collègue barman s’est rendu sur Instagram pour aborder l’incident tragique.

« J’ai eu besoin de prendre un peu de temps pour me ressaisir et reprendre mes pensées », a commencé Joy mercredi dans son long message. « J’étais avec Johnny dans ses derniers instants et je suis là pour être sa voix après des événements aussi inimaginables. »

Joy a ajouté : « Il a été tué de manière insensée par un lâche qui a réagi sans se soucier de la vie magnifique qu’il menait. Alors je suis en colère, je suis triste et je suis tous les sentiments et une fois… mais surtout, Je suis ici pour la justice de Johnny. »

Selon Joy, la fusillade s’est produite tôt samedi matin, alors qu’elle et le Hôpital général L’acteur de 37 ans quittait son quart de barman.

« Mon ami depuis 8 ans est passé de rire ensemble, de travailler côte à côte, de quitter notre service de barman et de marcher vers nos voitures, jusqu’à mourir dans mes bras dans les rues de DTLA aux heures sombres de 3 heures du matin », a-t-elle écrit, ajoutant que les « détails de base de cette horrible histoire » se résument « à quelques criminels essayant de voler une pièce de voiture ».

« Tout s’est passé en un instant », a poursuivi Joy. « J’en suis venu à le décrire comme un verre d’eau qui se renverse et que vous vous démenez pour l’attraper et l’empêcher de se renverser complètement, mais il coule simplement entre vos doigts et disparaît. »

Dans son message, Joy a déclaré qu’elle et Wactor « s’étaient approchés prudemment des hommes, se demandant ce qu’ils faisaient, pensant d’abord que la voiture était remorquée ».

« Nous n’étions aucune menace et Johnny a gardé son sang-froid comme il l’a toujours fait, déclarant simplement que c’était sa voiture et qu’ils devaient partir. Les mains ouvertes à ses côtés en paix », a écrit Joy. « Johnny était entre moi et l’homme qui lui avait tiré dessus – alors que j’entendais le coup de feu retentir dans la nuit, il est tombé de force dans mes bras et alors que je l’attrapais, j’ai crié : ‘Chérie, ça va ?!’ Et il a seulement répondu : « Non, tir ! »

Sur ce, Joy a déclaré qu’elle et Wactor « étaient tombés dans la rue », où elle « avait essayé de maintenir son corps en l’air » alors qu’elle « criait à l’aide et lui criait de rester avec moi ».

Un agent de sécurité nommé Bryan a rapidement couru dans la rue avec le 911 au téléphone, a déclaré Joy. Ensuite, elle et Bryan ont « attaché ma veste en jean » autour de Wactor pour tenter d’arrêter le saignement. Bryan, a déclaré Joy, a essayé de pratiquer la RCR sur Wactor.

« Je suis tellement reconnaissante envers Bryan d’être présent et d’essayer de toutes ses forces de sauver Johnny », a écrit Joy. « C’était une blessure trop rapprochée, trop extrême pour qu’il puisse y survivre, mais mon dieu, il s’est battu pour rester. »

Maintenant, Joy a écrit qu’elle avait « le cœur complètement brisé et tellement en colère ».

« Ma seule paix est que j’étais avec lui et que cela ne lui est pas arrivé seul », a-t-elle écrit. « Ma seule autre paix sera de voir ces horribles hommes traduits en justice. »

Dans la légende de son message, Joy a décrit Wactor comme une personne et a partagé davantage sur sa relation avec lui.

« Johnny avait cette capacité incroyable qui était vraiment sa véritable nature : faire en sorte que chacun se sente si spécial à ses yeux. Peu importe à quel point vous le connaissiez, il traitait tout le monde comme s’il tenait vraiment à vous », a-t-elle écrit. « Il illuminait n’importe quelle pièce – on ne pouvait pas ne pas sourire autour de lui. Son énergie était magnétique et vous attirait si facilement – vous étiez en sécurité avec lui. »

« Il a traité tout le monde avec amour, respect, compassion et il vous a vraiment « vu », a ajouté Joy. « Il était beau, maladroit comme l’enfer, plein d’éthique de travail et de valeurs, il ne rabaissait jamais les gens, même en plaisantant, il ne vous faisait jamais douter de vous-même – il savait comment être hilarant d’une manière si positive et cela faisait juste lui d’autant plus adorable. Cela remplissait votre cœur d’être avec lui.

Joy a poursuivi : « Il m’a appelé ‘Anita Bonita’ et j’espère que le timbre de sa voix disant cela à chaque fois que je le voyais ne quittera jamais ma mémoire. »

« Un simple regard dans ses grands yeux bleus, suivi d’un grand sourire maladroit, Johnny vous a fait l’aimer instantanément », a-t-elle déclaré. « Absolument l’un des meilleurs hommes que j’ai jamais connu. Je suis très reconnaissant d’avoir fait partie de son monde et lui, du mien. Mon cœur est brisé par sa perte mais je crois que j’ai gagné le meilleur ange gardien qui soit. . Je t’aime Johnny Wacky. »

Joy a conclu son message en demandant que la boîte de nuit où elle et Wactor travaillaient fournisse un parking à leur personnel de nuit et en encourageant ses abonnés à faire un don au défunt acteur. GoFundMe campagne, mise en place par sa famille.

Après Wactor a été abattu et tué Samedi, sa mère, Scarlett, et ses deux frères, Lance et Grant, sont apparus virtuellement sur Bonjour Amérique à faire face à la tragédiequalifiant le défunt acteur de « personne merveilleuse ».

Pendant ce temps, dans une déclaration à ET, Hôpital général Les producteurs ont parlé de la situation. Wactor, qui jouait Brando Corbin dans le feuilleton, est resté dans les mémoires comme étant « vraiment unique en son genre et avec qui il était agréable de travailler chaque jour ».

L’ex-fiancée de Johnny, Tessa Farrell, a rompu son silence sur TikTok, le qualifiant de « âme brillante ». Puis dans une interview avec ETFarrell a félicité son ex pour avoir été chevaleresque dans ses derniers instants, en disant: « C’était un homme très noble et il a toujours fait ce qu’il fallait. Et cela ne me surprend pas du tout parce qu’il était le genre de gars qui intensifiait ses efforts. et faire ce qu’il faut. »

Mercredi, ET a obtenu le rapport du coroner du comté de Los Angelesqui a confirmé que Wactor était mort par homicide, le décès étant dû à une blessure par balle à la poitrine.

