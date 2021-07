New Delhi : Anita Hassanandani, qui est actuellement occupée à embrasser la maternité après avoir accueilli son premier enfant Aaravv Reddy avec son mari Rohit Reddy en février de cette année, a partagé les récentes photos de la cérémonie mondaine de son petit munchkin.

Partageant une série de photos sur son compte Instagram, elle a écrit, « Takluuuu babyyyyy !

Mondan fait .. »

Sur les photos, on peut voir le petit Aaravv chauve posant avec maman et papa. Sur les photos, on peut également voir les mères d’Anita-Rohit – Kavita Hassanandani et Sarama Reddy souriant et posant pour la caméra.

Eh bien, pour les non-spécialistes, « mondain » est un rituel hindou traditionnel, où les cheveux d’un bébé sont rasés pour la première fois juste après sa naissance.

Récemment, Anita a fait la une des journaux pour avoir « arrêté d’agir », laissant ses fans sous le choc. Cependant, l’actrice de Naagin a maintenant clarifié sa déclaration en disant qu’elle ne quitterait pas son premier amour – « jouer ».

Anita Hassanandani et son mari, l’homme d’affaires Rohit Reddy, ont eu un petit garçon le 9 février 2021. La bonne nouvelle a été partagée par Rohit sur les réseaux sociaux. Aaravv a également un compte Instagram séparé qui est géré par ses parents.

Anita Hassanandani a été vue pour la première fois en 1999 lors de la sortie de Taal dans une petite apparition. Plus tard, elle a également figuré dans quelques films en télougou et en tamoul. Cependant, c’est dans Kabhii Sautan Kabhii Sahelii de Balaji Telefilms, Kya Hadsaa Kya Haqeeqat, Kohi Apna Sa, Lavanya etc qu’elle a fait sa marque.

Elle a obtenu une énorme reconnaissance dans la nouvelle production télévisée d’Ekta Kapoor, Kkavyanjali’.