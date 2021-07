Anita Hassanandani partage d’adorables photos de la cérémonie mondaine de son fils Aaravv

L’actrice Anita Hassanandani consacre actuellement tout son temps à son fils nouveau-né, Aaravv Reddy. Mardi, l’actrice a partagé des photos de la cérémonie mondaine d’Aaravv sur ses réseaux sociaux.

Sur les photos, le bébé Aaravv peut être vu avec la tête rasée et avait l’air adorable dans son pyjami kurta jaune. On pouvait le voir s’amuser en compagnie de sa mère Anita, de son père Rohit Reddy, de sa grand-mère et de sa grand-mère maternelle.

L’actrice de ‘Naagin’ était magnifique dans un caftan de couleur verte et les cheveux attachés en poney. En partageant les photos, elle a écrit : « Takluuuu babyyyyy ! Mondan fait.

Dans un autre article, la nouvelle maman a partagé une photo sincère de son fils et d’elle. « Mon boooo », a-t-elle légendé la photo avec un emoji amoureux.

Les fans et amis d’Anita se sont rendus dans les sections de commentaires pour répandre de l’amour et des louanges pour son petit munchkin et elle. Les acteurs Karanvir Bohra, Surbhi Jyoti et Kishwer Merchantt ont laissé tomber « awwwwwww » dans les commentaires. Mahhi Vij a écrit: « Que Dieu vous bénisse », avec un emoji de cœur tandis que Ridhi Dogra a commenté: « Wah que Dieu vous bénisse. » Aditi Bhatia, co-vedette d’Anita dans « Ye Hai Mohabbatein », a écrit « Awwllleeeyyyy », avec un emoji de cœur.

Anita a également partagé des vidéos de la puja mondaine, menée par sa mère et sa belle-mère, sur ses histoires Instagram. Anita Hassanandani et Rohit Reddy se sont mariés en octobre 2013. Le couple a eu la chance d’avoir leur premier enfant, Aaravv en février de cette année. L’actrice a annoncé la nouvelle avec un post Instagram partageant une photo tenant le bébé dans ses bras avec son mari Rohit à ses côtés.

Côté travail, Anita sera aux côtés de l’acteur vétéran Naseeruddin Shah dans le prochain film « Maarrich ». Le film met également en vedette Tusshar Kapoor, Rahul Dev et l’actrice du Sud Seerat Kapoor.