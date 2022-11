Anita Hassanandani impressionne les fans avec sa transformation de perte de poids, la vidéo devient virale

Mercredi, Anita Hassanandani a partagé une vidéo de motivation de son parcours de fitness sur Instagram. Après avoir accueilli son fils Aaravv, elle a perdu plusieurs kilogrammes, donnant au monde un aperçu de son changement.

Elle a écrit: « Tout ce que vous devez être est cohérent pour y arriver. Encore un long chemin à parcourir. Attention au régime zéro ! Je mange de tout.”

Regardez la vidéo ici:





Anita apparaît dans la vidéo avant et après avoir commencé à transformer son corps. Elle commence dans une tenue de sport entièrement noire. Elle n’a pas hésité à montrer sa graisse du ventre devant la caméra. Enfin, elle ressort avec une silhouette visiblement plus fine et un large sourire.

Réagissant à la vidéo, Maahi Vij a écrit: “Mon étourdissant toujours.”

Kishwerr Merchantt a écrit, “bébé super.”

Beaucoup d’autres ont également félicité Anita pour sa transformation et le travail acharné qu’elle a fourni.

Rohit Reddy est le mari d’Anita. Anita a déclaré plus tôt à ETimes qu’elle n’avait pas l’intention de retourner au travail dans l’immédiat alors qu’elle parlait d’embrasser la maternité.

“J’avais décidé que chaque fois que j’aurais un enfant, je quitterais l’industrie et abandonnerais mon travail. J’ai toujours voulu me concentrer sur le fait d’être une mère. Il ne s’agit donc pas de pandémie, j’aurais de toute façon quitté l’industrie, pandémie ou pas de pandémie. Je veux être à la maison avec mon enfant. Honnêtement, le travail est la dernière chose à laquelle je pense en ce moment. Je ne sais vraiment pas quand je reviendrai », a-t-elle déclaré.

Anita a fait des apparitions dans un certain nombre de programmes télévisés populaires, notamment Kkavyanjali, Naagin et Yeh Hai Mohabbatein. Dans des films hindi comme Krishna Cottage, Ragini MMS 2 et Kucch Toh Hai, l’acteur a également joué un rôle de premier plan. Anita et Rohit ont participé à la neuvième saison de la série télé-réalité de danse Nach Baliye 9 en 2019.