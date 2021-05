Anita Hassanandani gifle son mari Rohit Reddy dans une vidéo de farce, ce dernier met en garde contre un «  retour sur investissement  »

La star de la télévision Anita Hassanandani, qui a récemment accueilli son premier enfant, son fils Aaravv, est tout à fait un farceur, semble-t-il.

L’acteur s’est récemment rendu sur Instagram pour partager quelques vidéos amusantes dans lesquelles elle fait des farces à son mari, Rohit Reddy. La première vidéo parle d’un «tour de magie que toutes les épouses vont adorer». Dans la vidéo, on peut voir Anita tenant un fil invisible sur les oreilles de Rohit. Elle demande à Rohit de tenir un côté du fil invisible et, au nombre de trois, le gifle sur l’autre joue.

« VEUILLEZ ESSAYER CECI CHEZ VOUS! » Anita a légendé le message. Regardez la vidéo ici:

Les fans d’Anita et les membres de la fraternité télévisée, y compris Vikas Gupta, Urvashi Dholakia et Krystle D’Souza ont laissé tomber des émojis rieurs dans les commentaires. Rohit, cependant, a mis en garde Anita au sujet d’un remboursement prochain. «1-0 !! Attendez la récupération … vous avez joué avec la mauvaise personne @anitahassanandani », a-t-il commenté sur le message.

Mais Anita n’avait pas encore arrêté de s’amuser. Dimanche 23 mai, l’actrice a partagé une autre vidéo de farce hilarante avec ses fans. Dans cette vidéo, Anita qualifie son dernier tour de magie de «méchant» et dit également qu’elle a «répété» celui-ci.

Anita montre une tasse vide à la caméra, puis la tient à l’envers au-dessus de la tête de Rohit. Elle remplit ensuite la tasse avec de l’eau et répète l’acte, mais cette fois, elle fait tomber de l’eau sur la tête de Rohit, qui était complètement ignorante. L’actrice éclate alors de rire et, franchement, nous aussi.

«Je me révèle être une vraie magicienne», a-t-elle sous-titré la vidéo amusante. Regardez-le ici:

Les co-stars d’Anita ‘Ye Hain Mohabbatein’ Aditi Bhatia et Karan Patel ont laissé tomber des émojis rieurs dans les commentaires avec les acteurs Jaswir Kaur, Mohit Kathuria et d’autres. Rohit, qui a été une fois de plus blaguée par Anita, a commenté: «Si mature! avec un emoji applaudissant.

Le couple a accueilli un petit garçon en février de cette année et profite actuellement de la parentalité. Ils utilisent souvent leurs poignées Instagram respectives pour partager des aperçus de leur petit munchkin.