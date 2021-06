Anita Hassanandani fait ses adieux à l’industrie de la télévision des mois après avoir donné naissance à son fils et dit « je veux être à la maison avec mon enfant »

Anita Hassanandani est l’une des actrices les plus en vue et les plus glamour de l’industrie de la télévision. Elle a été vue pour la dernière fois dans « Naagin 5 », après quoi elle a donné naissance à son premier enfant, Aarav, avec son mari, Rohit Reddy. Après ça, Anita est en congé de maternité.

Dans une récente interview, l’actrice a déclaré maintenant qu’elle est mère, elle va quitter le showbiz pour passer du temps avec son enfant.

En parlant à ETimes, l’homme de 40 ans a déclaré: « J’avais décidé que chaque fois que j’aurais un enfant, je quitterais l’industrie et abandonnerais mon travail. J’ai toujours voulu me concentrer sur le fait d’être une mère. Il ne s’agit donc pas de pandémie, j’aurais de toute façon quitté l’industrie, pandémie ou pas de pandémie. Je veux être à la maison avec mon enfant.

Lorsqu’on lui a demandé si elle reviendrait un jour à la télévision, l’actrice a déclaré qu’elle ne pensait pas au travail et qu’elle voulait être sans stress et en sécurité au milieu de la pandémie.

« Honnêtement, le travail est la dernière chose à laquelle je pense en ce moment. Je ne sais vraiment pas quand je reviendrai. Bien que je travaille ici et là à cause des contrats que j’avais signés avec différentes marques. Je fais tout cela pour les réseaux sociaux où je tourne à la maison et c’est totalement sans stress. Je suis aussi extrêmement prudent. Peut-être qu’une personne viendra tirer et que la personne devra également subir un test approprié avant d’entrer dans la maison. Mais pour revenir sur un ensemble à part entière d’une émission de télévision, je ne sais pas quand cela arrivera. Mais je suis sûre que lorsque je déciderai de revenir, les gens apprendront à le savoir », a-t-elle déclaré.

Anita et Rohit ont accueilli leur petit garçon, Aarav, en février de cette année et profitent actuellement de la parentalité. Ils utilisent souvent leurs poignées Instagram respectives pour partager un aperçu de leur petit munchkin, qui a déjà des pages de fans sur la plate-forme de médias sociaux.

Récemment, Anita a fait la une des journaux après avoir apporté son soutien à sa co-vedette de « Naagin », Pearl V Puri, qui a été arrêtée le 4 juin pour avoir prétendument violé une mineure en 2019.