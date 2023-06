Anita Baker dit que les fans de Babyface la harcèlent

Anita Boulanger appelle Babyface à l’aide alors que ses fans traquent la légende musicale en ligne pour une performance manquée lors de sa tournée.

La chanteuse « You Bring Me Joy » veut que son amie et collaboratrice rappelle les fans qui, selon elle, l’intimident et la menacent. Selon Baker, les fans de Babyface l’ont menacée parce qu’il ne s’est pas produit lors d’une émission de mai sur elle Chanteuse visite.

Le soir du spectacle du New Jersey, Babyface s’est rendue sur les réseaux sociaux pour dire aux fans qu’on lui avait demandé de ne pas monter sur scène au Prudential Center afin que Baker puisse jouer son set complet après le début tardif du concert.

« Je suis vraiment désolé pour mes fans qui nous attendaient pour monter sur scène ce soir au @PruCenter. On m’a demandé de ne pas jouer afin de donner à Mme Baker son espace et son temps pour présenter son spectacle dans son intégralité », a-t-il écrit. « Mon groupe et moi sommes extrêmement attristés de ne pas avoir pu jouer pour vous tous ce soir. »

Beaucoup de fans ont été déçus par son absence, ce qui a conduit beaucoup de gens à harceler Baker à ce sujet. Elle a surnommé ces fans « Kenny’s Crazies », répondant à plusieurs tweeters en colère et remettant les pendules à l’heure.

« Les fous de Kenny sont des intimidateurs en ligne », a-t-elle écrit dans un tweet avant d’appeler le producteur à l’aide. « @Visage de bébé Veuillez annuler, vos fans. Je n’ai été que gentil et favorable à vous, en tant qu’invité spécial / soutien, lors de ma tournée.

Certains fans sont mécontents que Babyface soit un « acte de soutien » de la tournée pour commencer, pensant que la paire de musiciens devrait être la tête d’affiche des spectacles ensemble. En réponse à un fan qui a ri de sa deuxième facturation, Baker a expliqué que les fans de Babyface avaient des attentes irréalistes pour la tournée.

« Mon cher. Vous n’êtes pas au courant * des contrats * », a tweeté Anita. « Oui, Babyface est un invité spécial/Support Act, sur My Tour. Ce faux récit, d’une co-tête d’affiche, crée des attentes et une agression irréalistes, de ses fans envers moi. Il devrait vous dire les gars, la vérité.

Au final, après de nombreux allers-retours avec les fans et des appels à l’aide de Babyface, Anita Baker en a eu assez. Elle a annoncé mardi matin qu’elle continuerait seule la tournée « Dans l’intérêt de la sécurité personnelle ».