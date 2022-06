Anita Alvarez : La nageuse s’évanouit, coule au fond de la piscine aux championnats du monde

Budapest, Hongrie –

Andrea Fuentes a évité une tragédie aux championnats du monde de natation grâce à sa réaction rapide.

L’entraîneure des États-Unis a su que quelque chose n’allait pas lorsqu’elle a vu la nageuse artistique Anita Alvarez couler immobile au fond de la piscine lors d’une routine libre en solo mercredi.

Fuentes, entièrement vêtue, a plongé. Elle a nagé jusqu’à Alvarez qui ne répondait pas, a mis ses bras autour d’elle et l’a soulevée à la surface de l’eau, où une autre personne l’a aidée à sortir de la piscine.

Alvarez, double olympien, s’était évanoui.

« C’était sa meilleure performance de tous les temps, elle a juste repoussé ses limites et elle les a trouvées », a plaisanté Fuentes.

Alvarez, qui a immédiatement reçu des soins médicaux, se sentait beaucoup mieux jeudi.

« Anita a été évaluée par le personnel médical et continuera d’être surveillée. Elle se sent beaucoup mieux et profite de la journée pour se reposer », a déclaré USA Artistic Swimming à l’Associated Press dans un communiqué.

« Regarder l’urgence médicale d’hier de la double olympienne Anita Alvarez et le sauvetage qui a suivi par l’entraîneur Andrea Fuentes a été déchirant pour notre communauté. Elle a donné une performance solo exceptionnelle et a brillamment participé à quatre compétitions préliminaires et trois finales sur six jours. »

Alvarez a terminé septième de la finale individuelle de mercredi.

« Le fait qu’elle nagera ou non dans la finale de l’équipe libre vendredi … sera déterminé par Anita et le personnel médical expert », a déclaré USA Artistic Swimming.

Fuentes a également déclaré qu’Alvarez faisait beaucoup mieux dans une publication Instagram.

« Les médecins ont vérifié tous les signes vitaux et tout est normal : fréquence cardiaque, oxygène, taux de sucre, tension artérielle, etc., tout va bien », a écrit Fuentes. « Nous oublions parfois que cela se produit dans d’autres sports de haute endurance. Marathon, cyclisme, cross-country – nous avons tous vu des images où certains athlètes n’atteignent pas la ligne d’arrivée et d’autres les aident à y arriver. Notre sport n’est pas différent des autres, juste dans une piscine, on repousse les limites et parfois on les trouve. »