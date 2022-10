Anish et Simranpreet Kaur Brar remportent l’argent par équipe mixte au pistolet à tir rapide

Anish et Simranpreet Kaur Brar ont remporté une médaille d’argent au Championnat du monde ISSF après s’être inclinés 14-16 contre la paire ukrainienne expérimentée de Yulia Korostylova et Maksym Horodynets dans l’épreuve par équipe mixte de pistolet à tir rapide de 25 m jeudi.

La médaille a porté le total de l’Inde à 26, dont 10 médailles d’or, six d’argent et 10 de bronze et ils restent deuxièmes derrière la Chine dans le tableau.

Anish et Simranpreet ont tiré solidement tout au long de la journée au champ de tir de la Cité internationale olympique d’Égypte (EIOC), en tête de la phase de qualification avec un total de 575 après 30 tirs chacun.

La deuxième étape – réduite à huit sur 14 équipes – les a encore une fois remportées avec un score de 383 sur 400 possibles.

Les Ukrainiens sont arrivés deuxièmes pour les suivre en finale avec 380.

A ce stade, Rhythm Sangwan et Vijayveer Sidhu, la deuxième paire indienne parmi les huit premiers, se sont retirés à la cinquième place.

Ce fut une finale acharnée alors que les fortunes ont continué à osciller tout au long des 15 séries de cinq coups qu’il a fallu pour atteindre 16 points.

La jeune paire indienne a égalisé à 6-6, 9-9, 11-11 puis finalement 14-14, avant de chuter dans la 15e et dernière série. En fait, ils avaient également pris les devants à 8-6 à un moment donné, mais les Ukrainiens sont arrivés avec la meilleure finition.

Anish a été particulièrement bon en finale, enregistrant sept cinq parfaits dans la série 15.

Dans l’autre moment fort de la journée, les trois Indiennes ont réussi leurs relais éliminatoires dans la compétition féminine 50 m carabine 3 positions (3P), qui a quatre places de quota pour les Jeux olympiques de Paris 2024 en jeu.

Anjum Moudgil a tiré 587 pour terminer quatrième du relais un.

Les tireurs de cet événement tirent 20 coups chacun dans les positions Agenouillée, Couchée et enfin Debout.

Sift Kaur Samra a tiré 585 pour se classer septième du deuxième relais éliminatoire avec Ashi Chouksey, qui a tiré 581 dans le même relais pour une 18e place.

Esha Singh a dominé son tour de qualification dans l’épreuve féminine junior du pistolet à air comprimé de 10 m avec un score de 578, mais a terminé cinquième du tour de classement avec un score de 199,4.

