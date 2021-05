le Équipe indienne de football masculin perdu 6-0 aux EAU après avoir obtenu un 1-1 nul contre Oman lors des deux matches amicaux internationaux en mars. Une tournée oublieuse des Émirats arabes unis a beaucoup appris et après leur plus lourde défaite en plus d’une décennie.

Anirudh Thapa, s’adressant aux médias lors d’une conférence de presse virtuelle, a admis que les résultats n’étaient pas idéaux, affirmant que l’entraîneur-chef Igor Simac n’était pas satisfait du résultat.

«De toute évidence, il était déçu, car personne ne s’attendait à ce résultat. Nous avons joué pour la dernière fois aux Émirats arabes unis en Coupe d’Asie (en 2019). Cela s’est plutôt bien passé mais cette fois c’était difficile. Le message n’était rien, il était juste clair qu’il était déçu, et nous devons travailler plus dur, en raison du travail que font les meilleures équipes en Asie », a déclaré Anirudh.

«Nous devons voir qu’il y a beaucoup de jeunes joueurs à venir, qui n’ont aucune expérience dans la configuration nationale. Nous devons leur donner la chance de voir dans quelle mesure ils s’en sortent bien. Pour voir ces jeunes joueurs bien faire (contre les Emirats Arabes Unis), il était un peu heureux et visiblement déçu. Les résultats n’étaient pas en notre faveur », a-t-il ajouté.

Après avoir distribué 10 débuts (Akash Mishra, Ashutosh Mehta, Chinglensana Singh, Suresh Singh Wangjam, Bipin Singh, Jeakson Singh, Lalengmawia Ralte, Yasir Mohammad, Ishan Pandita et Mashoor Shareef) lors du match contre Oman au 81e rang, contre le 104e UAE, l’entraîneur-chef Igor Stimac a apporté des changements au onze de départ et a donné à l’attaquant de 22 ans Liston Colaco ses débuts.

Anirudh a déclaré que les débuts des joueurs dans les deux matchs étaient quelque chose que l’entraîneur avait noté bien à l’avance.

«Je pense que l’entraîneur avait un plan. Il savait que ce sont des matches amicaux et c’est pourquoi il a eu de nouveaux joueurs et ils ont très bien performé. Surtout de l’ISL, il devait voir qui était prêt à disputer les grands matchs de l’équipe nationale », a déclaré Anirudh.

«Résultat, ce qui a mal tourné, c’est qu’ils sont de nouveaux joueurs, la pression est là quand vous représentez votre pays, vous devez donner le meilleur de vous-même.

«Lorsque vous avez de nouveaux joueurs, il est également difficile pour nous de faire face au style que veut l’entraîneur. C’est juste qu’il voulait jouer tout le monde sur le terrain et découvrir qui était capable de jouer dans son système. Il y aura des changements dans les matchs à venir, et nous ferons certainement de notre mieux », a ajouté Thapa.

Anirudh a déclaré que l’équipe indienne cherchait à jouer un style de football possessif, quels que soient les résultats.

«La formation a été bonne. Vous savez ce qu’il aime, il tient plus à garder le poste. Il motive tout le monde, que vous ayez eu un mauvais entraînement ou un mauvais match. Il nous motive toujours par rapport à tout ce dont nous sommes capables et quel qu’en soit le résultat. C’est un entraîneur positif, et cela le rend différent des autres, car la positivité qu’il apporte au sein de l’équipe est vraiment différente », a déclaré Anirudh.

«Il a un système, il a tout prévu pour entrer avec ‘The Professor’ (entraîneur de force et de conditionnement Luka Radman). Le professeur est également là, il nous aide à développer nos muscles », a-t-il ajouté.

