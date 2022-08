Anirudh Thapa dirigera alors que le Chennaiyin FC annoncera son équipe

Le Chennaiyin FC (CFC) a dévoilé mardi son équipe pour la 131e édition de la Durand Cup. Le club lancera sa campagne contre Army Red FT samedi dans une rencontre du groupe C.

Les internationaux indiens Narayan Das, Rahim Ali et le skipper Anirudh Thapa, aux côtés d’Edwin Vanspaul sont quelques-uns des visages familiers de l’équipe. Les défenseurs Vafa Hakhamaneshi, Fallou Diagne, les milieux de terrain Julius Duker, Rafael Crivellaro et les attaquants Petar Sliskovic et Kwame Karikari complètent la formation étrangère des doubles champions de la Super League indienne.

A LIRE AUSSI | Chronologie des événements du départ de Praful Patel à l’interdiction du football indien par la FIFA

Les nouvelles recrues Vincy Barretto, Ajith Kumar et Jiteshwor Singh seront impatientes de jouer pour le club en capacité de compétition pour la première fois, tandis que les jeunes joueurs Senthamizh, Md Aqib et Chris White auront leur premier aperçu de l’équipe senior.

Pendant ce temps, Mohammed Rafique, Alexander Romario Jesuraj, Sourav Das et Lijo Francis sont tous blessés et hors de combat. Ils ont commencé leur processus de rétablissement et seront évalués dans les semaines à venir.

Le groupe du CFC à la Durand Cup comprend également le Hyderabad FC, le TRAU FC et le NEROCA. Tous les matchs du premier tour se joueront à Imphal, Manipur, les 26 août, 1er et 5 septembre, respectivement.

Effectif du Chennaiyin FC :

Gardiens : Debjit Majumder, Samik Mitra, Devansh Dabas

Défenseurs : Narayan Das, Aakash Sangwan, Vafa Hakhamaneshi, Fallou Diagne, Gurmukh Singh, Md. Sajid Dhot, Ajith Kumar, Monotosh Chakladar, Md. Aqib, Reagan Singh, Salam Ranjan Singh

Milieux de terrain : Rafael Crivellaro, Jiteshwor Singh, Anirudh Thapa, Edwin Vanspaul, Julius Duker, Jockson Dhas, Sajal Bag, Chris White

Attaquants : Ninthoi Meetei, Vincy Barretto, Rahim Ali, Suhail Pacha, Petar Sliskovic, Kwame Karikari, Senthamizh, Jobby Justin

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici