Anirudh Thapa accepte la remise en forme du match comme une préoccupation avant les 3 derniers éliminatoires de la Coupe du monde

La dernière fois que l’Inde a affronté le Qatar lors de leur match de qualification conjoint pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et la Coupe d’Asie 2023, en 2019, le monde était différent.

L’équipe de football masculine indienne a réussi à organiser les hôtes tant imaginés à un match nul et à quelques mois plus tard, le premier cas du nouveau coronavirus, ou Covid-19, signalé pour la première fois par des responsables de la ville de Wuhan, en Chine.

Le premier match des éliminatoires a eu lieu contre Oman, que l’Inde a perdu 2-1, et a fait match nul lors des deux matchs suivants contre le Bangladesh et l’Afghanistan 1-1.

Le premier des matches inversés a vu l’Inde céder 1-0 à Oman à l’extérieur, avec des matchs à domicile restants contre le Qatar et l’Afghanistan.

Après plusieurs ajournements et réarrangements des jeux restants, le Équipe de football indienne devrait s’envoler pour le Qatar le 19 mai pour disputer ses trois derniers matches de groupe. Ils affronteront le Qatar (3 juin), le Bangladesh (7 juin) et l’Afghanistan (15 juin) sur le site centralisé.

Avec seulement 3 points en cinq matches, l’Inde occupe la quatrième place avec le Qatar en tête avec 13 points avec Oman un point derrière eux en deuxième.

Huit vainqueurs de groupe et quatre meilleurs finalistes passeront à la phase finale de qualification des 12 équipes du continent pour la Coupe du monde. Cependant, l’Inde est toujours en lice pour une place dans la Coupe d’Asie 2023 qui se tiendra en Chine, avec une troisième place qui aidera l’Inde à obtenir une place directe au troisième tour des qualifications.

Avant le départ de l’équipe, milieu de terrain Anirudh Thapa a avoué que les joueurs de l’équipe nationale n’étaient pas en pratique depuis plus de deux mois. L’Inde a disputé deux matches amicaux internationaux contre Oman et le Qatar plus tôt en mars.

Interrogé lors de la conférence de presse sur les soucis de forme physique de l’équipe indienne et comment l’entraîneur-chef Igor Stimac pourrait avoir du mal à faire ses sélections, il a déclaré: «Ce sera vraiment difficile pour l’entraîneur de choisir l’équipe. Nous n’avons pas joué depuis près de deux mois et ce sera difficile pour nous (joueurs) aussi ».

« Cela (ne pas jouer pendant longtemps) pourrait être au fond de nos esprits, les inquiétudes sur les blessures, comment allez-vous réagir à une situation donnée, tout cela pourrait être là », a-t-il ajouté.

Thapa a affirmé que les joueurs s’entraînent dur dans leurs chambres de manière isolée et se maintiennent en forme au mieux de leurs capacités.

«Nous avons des programmes de conditionnement physique tous les jours et nous les suivons. Donc, nous sommes en forme et espérons faire de notre mieux. On nous a également dit qu’il pourrait y avoir des matchs à venir et être prêts mentalement », a déclaré Thapa.

«Les éliminatoires de la Coupe du monde sont de gros matches. Nous représentons le pays et c’est une motivation suffisante pour donner le meilleur de nous-mêmes », a-t-il ajouté.

