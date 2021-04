Anirban Lahiri espère simplifier son swing de golf et ses pensées lui permettront enfin de remporter une victoire sur le PGA TOUR. L’Indien de 33 ans a limogé samedi un deuxième tir consécutif de 3 sous 69 au troisième tour du Valero Texas Open pour se hisser de trois échelons à la cinquième place sur 209 de moins de 7, lui donnant une chance légitime de remporter le titre.

Jordan Spieth et Matt Wallace partagent la tête des 12 sous après les 67 matchs, avec Charley Hoffman, vainqueur ici il y a cinq ans, deux de retour à la troisième place. Après avoir pris congé la semaine dernière, Lahiri a montré des améliorations notables avec sa frappe de balle qu’il a terminé sa ronde avec le sentiment qu’il aurait dû être à quelques tirs plus près de la tête. Il a raté plusieurs putts de l’intérieur de 12 pieds, mais était toujours optimiste après avoir parcouru TPC San Antonio avec quatre birdies sur les trous 4, 11, 14 et 17 contre un bogey solitaire.

«Je suis vraiment content de ma façon de jouer. Je pense que c’est le plus solide que j’ai joué du tee au green depuis un moment. Je me sentais vraiment calme et, vous savez, je savais un peu ce que je faisais et c’est vraiment sympa. J’ai l’impression d’avoir laissé pas mal de clichés là-bas. Je l’ai vraiment bien frappé. Alors oui, je pense que j’aurais aimé être peut-être deux, trois coups de mieux, mais j’aurais quand même pu y jeter un coup d’œil demain. Si je peux sortir et faire les mêmes choses que j’ai faites aujourd’hui, peut-être en faire quelques autres, ce serait bien de participer à la chasse », a déclaré Lahiri.

Au début de la semaine, Lahiri s’est classé 150e du TOUR dans Strokes Gained: Tee to Green, mais le double membre de l’équipe internationale de la Presidents Cup a travaillé dur pour simplifier ses réflexions avec l’entraîneur de longue date Vijay Divecha, qui vit en Inde. Au cours de trois tours, il se classe 30e dans la catégorie statistique et septième au putting.

«Je sais que les résultats ne l’ont pas montré, mais je sais que je m’améliore. Ma frappe de balle n’a pas été loin de mes normes habituelles. Je pense que je viens de m’y mettre avec mon entraîneur. Nous avons beaucoup travaillé dans les deux sens et nous essayons simplement de simplifier les choses. Je pense que je compliquais les choses plus que nécessaire et je pense que cela a été la clé de cette semaine. Un terrain de golf comme celui-ci est vraiment bon si vous pouvez avoir de bonnes stratégies et cela m’a vraiment aidé.

Depuis ses débuts sur le PGA TOUR en 2016, Lahiri, sept fois vainqueur en Asie, a failli à plusieurs reprises rejoindre son compatriote Arjun Atwal en tant que vainqueur sur le premier circuit de golf du monde. Il détient le meilleur résultat en carrière de T2 au tournoi Memorial en 2017, mais a largement lutté cette année avec cinq coupures manquées en sept départs.

Avec Spieth à la poursuite d’une 12e victoire sur le PGA TOUR et sa première depuis 2017 et Wallace à la recherche d’un premier titre, Lahiri sait qu’il a besoin d’une solide performance pour rester dans le mélange des neuf derniers dimanche. «Je veux dire, il y a beaucoup de bons joueurs. Je vais juste devoir élaborer un plan clair sur les trous à attaquer, quels trous pour être peut-être un peu plus conservateur. L’idée est juste de, vous savez, quand vous commencez à revenir vers le club-house quand vous arrivez à 15, vous voulez avoir une chance. Et très honnêtement, c’est mon objectif. Vous savez, sur le chemin du retour, si je peux me jeter un coup d’œil, je suis à peu près sûr de pouvoir y arriver.

Le Coréen KH Lee est en T21 sur 3 sous après un 70 au troisième tour tandis que Si Woo Kim, Sung Kang et Hideki Matsuyama sont un autre tir arrière après les manches de 70, 72 et 73 respectivement.

