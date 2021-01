Anirban Lahiri a pris un bon départ pour la deuxième semaine consécutive en marquant un 4-moins de 68 ans lors du premier tour du Farmers Insurance Open. Il a récolté sept birdies, y compris sur les quatre Par-5 du parcours nord de Torrey Pines.

Lahiri est maintenant couché T21, à quatre tirs de la tête. Le partenaire de jeu de Lahiri, Alex Noren, et l’ancien vainqueur du Masters, Patrick Reed, ont pris une part de la tête dans l’événement PGA TOUR avec 8 moins de 64 chacun. Scottie Scheffler est juste derrière eux avec 65 ans, également sur le parcours nord, tandis qu’une douzaine de joueurs sont à égalité à 6 moins de 66 ans, y compris la star coréenne KJ Choi.

La majorité des bons scores de la journée dans le peloton de 156 hommes sont survenus sur le parcours nord. Chaque joueur jouera une fois chacun sur le parcours nord et sud avant que la coupe de 36 trous ne soit faite et les rondes du week-end se jouent sur le parcours sud.

Lahiri, qui a commencé le 10, a déclaré: «J’ai joué décent aujourd’hui, en fait, j’ai eu un peu de chance. J’ai mis un peu mon chauffeur hors ligne. Heureusement, j’ai aussi bien joué les Par-5 et j’ai trouvé la plupart des fairways sur eux, donc c’était bien.

«Il y a eu quelques coups tombés. J’aurais pu éviter quelques-uns d’entre eux, mais vous savez que c’est une de ces choses où si vous ne frappez pas beaucoup de fairways, votre jeu court doit être précis. Dans l’ensemble, ce n’est pas une mauvaise journée et j’étais heureux de terminer avec deux birdies.

Parlant de son deuxième tour, Lahiri a ajouté: «Demain, le temps est censé être assez difficile et je joue sur le parcours sud. Alors, oui, j’ai hâte à demain et j’espère minimiser à nouveau les erreurs et j’essaierai de profiter de certains des Par-5.

L’une des plus grandes icônes du golf asiatique, le vétéran Choi a remonté le temps avec un 66 sans bogey. Il partageait la quatrième place et était deux derrière les co-leaders Reed et Noren.

Depuis ses 50 ans en mai dernier, Choi partage son temps en affrontant les jeunes joueurs du PGA TOUR et les plus de 50 ans sur le PGA TOUR Champions. Il a été deux fois finaliste ici en 2014 et 2016, mais a raté la coupe lors de ses trois derniers départs à Torrey Pines, qui accueille également l’US Open en juin.

Son compatriote coréen et vainqueur de la semaine dernière, Si Woo Kim, a maintenu sa forme chaude avec un 68 au North Course qui a été égalé par Seung Yul Noh et Lahiri.

Reed, huit fois vainqueur du PGA TOUR, a égalisé son deuxième score le plus bas au premier tour du TOUR. Le co-leader Noren a obtenu son meilleur résultat en carrière sur le circuit de la PGA au Farmers Insurance Open 2018, perdant en séries éliminatoires contre Jason Day.

Sur les 15 joueurs qui ont tiré 66 ou plus, seuls Peter Malnati (66) et Ryan Palmer (66) l’ont fait sur le parcours sud.

Toute l’action de PGA Tour – Farmers Insurance Open – Jour 2 sera EN DIRECT sur EUROSPORT et EUROSPORT HD à partir de 03h30 (03h30 IST) le samedi 30 janvier 2021.