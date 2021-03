Le golfeur indien Anirban Lahiri a eu une première ronde extrêmement difficile pour se battre à six sur 78 au championnat des joueurs ici. Pas seulement Lahiri, de nombreux grands noms ont également eu des difficultés au premier tour au Stadium Course à TPC Sawgrass. Lahiri, qui a raté quatre putts entre sept et 10 pieds et n’a pas eu beaucoup de chance sur les greens, a maintenant besoin d’un score très bas au tour suivant pour effectuer sa deuxième coupe en cinq départs lors de l’événement phare du PGA Tour. Un jour où 35 balles de golf ont trouvé leur chemin dans l’eau à l’Island Green le 17, Lahiri a également fait un voyage dans l’eau. Après une chute, il a frappé à 18 pieds, a raté le putt et a réussi un double bogey.

Sergio Garcia (sept ans de moins de 65 ans) a continué de montrer à quel point il était à l’aise au Stadium Course alors qu’il jouait superbement ses par-5 et avait cinq sous avec une paire d’aigles et un birdie. Lahiri commençant le 10e, a eu quatre bogeys dans les six premiers trous et a ensuite trouvé son premier birdie quand il a percuté 26 pieds sur Par-5 16e. Un doublé sur le green de l’île a été suivi d’un bogey le 18. À son deuxième neuf, il était stable avec un bogey sur la cinquième normale de la normale 4 et la neuvième parité sur un birdied à la normale 5.

Garcia a complété un sept-moins de 65 ans avec un aigle de 18 pieds au dernier pour lui donner une avance de deux coups sur Brian Harman (67). Garcia a commencé sur le neuf arrière et est allé birdie-birdie-eagle sur ses trois derniers trous pour un 32. Matthew Fitzpatrick, Corey Conners et vainqueur de l’Open 2019, Shane Lowry ont été à égalité troisième à 68 tandis que le vieillard Lee Westwood, qui était coureur- la semaine dernière, a terminé sixième avec cinq autres, dont Bryson DeChambeau à 69 ans.

Garcia n’a pas manqué une coupure depuis près de 20 ans ici et a gagné en 2008, en plus d’être deuxième en solo en 2007 et à égalité deuxième en 2015 sur le parcours Peter Dye. Il est arrivé avec 24 rondes en carrière dans les années 60 et c’était son 25e. Le champion en titre Rory McIlroy, qui a remporté la dernière édition de cet événement en 2019, a également eu du mal à se rendre au premier tour 79. Il a commencé avec un double bogey au premier puis le champion FedExCup 2019 suivi avec bogey au 13e. avant que les roues ne se détachent avec un quadruple bogey à la normale 4 18e, où McIlroy a trouvé deux fois l’eau à gauche.

Mis à part McIlroy, d’autres grands noms qui ont trouvé la course difficile étaient l’ancien champion Henrik Stenson (13 sur 85) et Tony Finau, classé n ° 7 au classement FedExCup, a ouvert avec un 6 sur 78.