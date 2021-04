Meilleur golfeur de l’Inde Anirban Lahiri a été testé positif au COVID-19, ce qui l’a exclu d’au moins deux événements du PGA Tour. Lahiri a reçu son résultat de test samedi et est depuis entré en quarantaine. L’as golfeur de 33 ans, qui vise une deuxième apparition olympique successive, commençait tout juste à montrer des signes de retour en forme avec une cinquième place au Valero Texas Open. Il manquera désormais l’action pendant au moins deux semaines. La récente arrivée dans le Top 5 de Lahiri l’avait propulsé dans la course pour l’une des places olympiques. Même s’il manquera un tournoi ou deux, il pourrait être de retour pour Wells Fargo à la mi-avril, puis pour l’événement de Byron Nelson. Il lui reste encore quelques épreuves pour faire une offre pour la place olympique.

La semaine dernière, Lahiri a raté la coupe à RBC Heritage après un modeste 71 au premier tour et un 75 apathique au second. Il était assis la semaine de la Zurich Classic de la Nouvelle-Orléans, pour s’entraîner et travailler sur son jeu.

Cependant, Lahiri manquera désormais l’entraînement et le championnat Valspar de la semaine prochaine.

Prenant le coup inattendu sur son menton, Lahiri a tweeté, On dirait que la pandémie a rattrapé les Lahiri (sic). Testé positif samedi matin, isolant et attendant. Restez en sécurité tout le monde. »

Lahiri est sur le PGA Tour depuis 2016, bien que sa dernière victoire mondiale ait été remportée au Hero Indian Open en 2015. Il a cependant eu de nombreuses finitions dans les Top 5 et Top 10 sur le PGA Tour.

La saison en cours a été mitigée pour Lahiri, qui a pu conserver ses droits de jeu sur la plus grande tournée du monde alors que la saison 2020 était frappée par la pandémie et que Lahiri était coincé en Inde.

Dans l’ensemble, au cours de la saison 2020-21, qui a débuté à la mi-septembre 2020, Lahiri a disputé 13 événements et a fait la coupe en sept avec la cinquième place au Valero Texas Open comme son meilleur.

Son autre Top-10 était T-6 lors de l’édition 2020 du Corales Punta Cana Resort and Club Championship.

