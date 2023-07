Anirban Das enregistre le prix en espèces le plus élevé remporté par un Indien aux World Series of Poker

L’un des joueurs de poker renommés de l’Inde, Anirban Das, a récemment marqué l’histoire en devenant le premier Indien à remporter un prix en espèces de 430 200 $ lors des World Series of Poker 2023. Anirban a obtenu la place pour représenter l’Inde aux prestigieux WSOP qui se sont tenus à Vegas, aux États-Unis, en remportant une médaille d’argent aux National Poker Series India 2023 organisés sur PokerBaazi. Il a couru un exploit mouvementé de 8 jours aux WSOP où il s’est battu avec les meilleurs joueurs de poker du monde entier et s’est contenté de se classer 16e dans l’événement principal qui a vu 10 000 entrées massives lors de cet événement prestigieux.

Anirban, chef de produit, a passé plus d’une décennie à jouer, à pratiquer et à perfectionner ses compétences au poker. Son penchant pour la réflexion stratégique et les jeux intellectuels, comme les échecs, l’ont naturellement attiré vers le sport. Après des années de dévouement et de développement de compétences, Anirban a décidé de poursuivre le poker professionnellement. Anirban croit fermement que le poker est le test ultime de la pensée analytique dans des conditions stressantes. Cet ensemble de compétences précieux s’étend au-delà de la table de poker et a une pertinence significative dans d’autres disciplines.

Félicitant Anirban pour son exploit aux World Series of Poker, Navkiran Singh, fondateur et PDG de Baazi Games, a déclaré : « Je suis ravi d’apprendre qu’Anirban s’est classé 16e dans la bataille des champions, plaçant fièrement l’Inde sur la carte du monde. Chez PokerBaazi, nous poursuivrons nos efforts pour étendre un écosystème sûr, robuste et engageant pour aider des joueurs comme Anirban à représenter l’Inde et continuer à faire des progrès notables dans la communauté mondiale du poker.

« Je suis ravi et rempli de gratitude pour le genre d’amour et de soutien que j’ai reçu de la communauté la semaine dernière aux World Series of Poker. Mon exploit aux WSOP est l’un des meilleurs scores que j’aie enregistrés dans mon mandat de joueur de poker. L’opportunité et le sentiment de mettre l’Inde sur la carte en obtenant le 16e rang sont inégalés et n’auraient pas été possibles sans des plateformes comme National Poker Series India offrant d’excellentes opportunités à des joueurs comme moi. Je suis certain que cette réalisation ne fera qu’encourager davantage d’Indiens à participer à la série et à remporter le bracelet tant convoité l’année prochaine. Partagé Anirban Das.