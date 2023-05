Animosité grandissante entre Golden Knights et Oilers, sur la glace et en entrevue

Des casques, des gants et des bâtons de hockey en vrac jonchaient la glace du T-Mobile Arena de Las Vegas samedi soir, alors que les joueurs se disputaient encore et encore longtemps après le coup de sifflet.

Les Golden Knights et les Oilers ont cumulé 124 minutes de pénalité dans le deuxième match de leur série de deuxième tour. Sept pénalités pour inconduite ont été infligées, six en troisième période seulement, et, à la fin du match, Vegas n’avait plus que huit patineurs sur son banc désolé en raison de tous les éliminations dans les dernières minutes.

Après un match d’ouverture relativement frais, la température de cette série de deuxième tour est montée considérablement samedi. Tous les signes indiquent qu’il ne fera qu’augmenter au fur et à mesure, y compris le match 3 lundi à Edmonton.

« Cela fait partie du début d’une série éliminatoire », a déclaré l’entraîneur de Vegas Bruce Cassidy jeudi. « La température monte et la haine monte un peu plus. »

Il a ensuite fait une pause et s’est rétracté: « La haine est un mot fort. »

C’est fort, mais cela décrit avec justesse l’animosité entre les Golden Knights et les Oilers dans le deuxième match. L’hostilité a commencé au milieu de la deuxième période, lorsque le défenseur d’Edmonton Vincent Desharnais a repoussé Mark Stone dans le dos. Stone s’est remis sur ses pieds et a fouetté son bâton sur le gant de Desharnais, ce qui lui a valu un mineur correspondant.

À partir de ce moment-là, les choses se sont gâtées. Brett Howden et Brett Kulak ont ​​laissé tomber leurs gants près du banc de Vegas. Simultanément, dans le coin le plus éloigné, Alex Pietrangelo et Nick Bjugstad se sont affrontés sur la glace tandis qu’Evander Kane et Keegan Kolesar ont échangé des prises de tête et des coups de poing. Kane a finalement emmené Kolesar sur la glace, où il a décroché un barrage de coups de poing dans la section médiane de Kolesar.

Le venin sur la glace s’est maintenant répandu dans la disponibilité des médias d’après-match, alors que les joueurs et les entraîneurs ont échangé des barbes verbales.

Interrogé sur le caractère unique des coups de corps qu’il a atterris sur Kolesar, Kane a répondu: «Vous ne voyez pas non plus beaucoup de gars se faire sauter par derrière et se prendre la tête. Quand tu veux foutre le bordel, parfois tu dois le découvrir, alors c’est ce qui s’est passé.

Kane a engagé Zach Whitecloud par derrière avant que Kolesar ne se joigne à lui, et une mêlée chaotique s’en est suivie. Plus de la moitié des patineurs sur la glace à l’époque se sont vu imposer des pénalités.

Brett Kulak en partenariat avec Brett Howden pendant ce temps Evander Kane et Keegan Kolesar se joignent à la danse pic.twitter.com/MSsPBTsC8H — JeSuisCH🏒BleuBlancRouge (@HabsHappy) 7 mai 2023

Les deux vestiaires bourdonnaient à propos de l’altercation qui a suivi le concours.

« C’est frustrant, non ? L’arbitre se tient juste là », a déclaré le capitaine de Vegas, Mark Stone. «Nous n’avons que quatre gars sur la glace et ils en ont cinq et les arbitres sont juste là à le laisser se faire frapper, donc c’est frustrant à coup sûr. Vous ne voulez jamais voir un coéquipier se faire avoir comme ça, surtout celui qui a défendu ses coéquipiers toute l’année comme lui.

L’entraîneur des Oilers, Jay Woodcroft, a fait l’éloge du combat de son équipe lors du match de samedi et de la façon dont ils ont réagi à l’ajout de physique. Peut-être le plus important pour Woodcroft, Edmonton a fait payer à Vegas tout manquement à la discipline avec trois autres buts en avantage numérique.

« C’est une grande partie de l’identité de notre équipe », a-t-il déclaré. « Lorsque les équipes sont indisciplinées et courent partout, c’est l’une des façons dont nous pouvons les faire payer. »

Après une pause et un rapide coup d’œil autour de la salle des médias, il a répété : « un des moyens ».

Woodcroft s’est passionné après le match en disant : « Vous avez vu la taille de notre équipe. … Nous ne sommes pas une équipe violette qui rétrécit. Nous avons de grands humains là-bas et des gens qui peuvent plus que bien prendre soin d’eux-mêmes. Je n’ai jamais vu les Oilers d’Edmonton expulsés d’un match de hockey pendant que j’étais entraîneur-chef. Nous avons des gens qui savourent ces opportunités. Ce ne sont pas des bluffeurs. Ils peuvent prendre soin d’eux-mêmes de certaines manières.

Le mauvais sang n’est pas surprenant compte tenu des enjeux et du fait que le match de samedi était rapidement hors de contrôle sur le tableau de bord. Les barbes les plus inattendues qui ont été échangées dans cette série sont peut-être celles entre Woodcroft et Cassidy au micro.

Après l’entraînement de jeudi matin, Cassidy a clairement indiqué qu’il croyait que les Oilers s’étaient enfuis avec quelques contre-vérifications au dos de Stone récemment réparé chirurgicalement.

« Ce sont les séries éliminatoires. Vous pouvez commencer à les voir cibler Mark Stone un peu plus qu’ils ne le feraient peut-être en saison régulière », a-t-il déclaré. « Nous avons écopé d’un penalty indiscipliné en fin de deuxième période. Je pense qu’il y avait aussi parfois de l’indiscipline chez Mark. En fin de compte, nous devrons garder un œil sur cela.

« Peut-être que nous recevrons l’appel pour suivre notre chemin sur certains de leurs trucs indisciplinés, en particulier sur Mark Stone hier. Il s’est battu, tant mieux pour lui. C’est le hockey des séries éliminatoires, vous devez le faire. Les meilleurs joueurs reçoivent toujours un peu plus d’attention, alors merci à Mark de jouer au hockey. »

Interrogé sur ces commentaires après l’entraînement de vendredi, Woodcroft a répondu : « Je dirais que le hockey est un sport de contact. Tout récit sortant de leur camp, leur personnel d’entraîneurs a suffisamment d’expérience et de pedigree pour savoir qu’il s’agit d’un sport de contact. Je dirais que notre équipe est connue pour jouer dur, mais nous le faisons siffler pour siffler.

Le match d’échecs entre les entraîneurs s’est étendu au-delà des X et des O sur la glace. Woodcroft pense que Cassidy tentait d’influencer les officiels avec ses commentaires et a fait de son mieux pour le contrer.

« Pour moi, en tant qu’entraîneur, je ne suis pas toujours d’accord ou n’aime pas chaque appel qui est fait, mais je crois que les officiels de la LNH les appellent comme ils les voient », a déclaré Woodcroft. « La seule chose que je ne pense pas qu’ils respectent, c’est le lobbying ou la tentative d’influencer ce genre de choses. Je suis sûr que les managers de séries sont la même chose, ils ne supportent pas d’essayer de faire pression à travers des conférences de presse ou des médias.

Desharnais a été appelé pour contre-vérifier Stone dans le match 2. Après ce match, c’est Woodcroft qui a semblé appliquer une technique similaire lors de sa conférence de presse.

« J’étais ici hier et j’ai parlé du fait que les Oilers d’Edmonton ne font pas de lobbying par le biais de conférences de presse ou des médias », a-t-il dit, mais il l’a rapidement suivi. « Je suis sûr que les personnes appropriées examineront les différentes situations qui se sont produites. Nous voulons juste nous assurer que les gens ne sont pas là-bas en train de balancer des bâtons et d’être imprudents comme ça.

Woodcroft fait référence à la folie post-coup de sifflet qui s’est produite alors qu’il ne restait que 24 secondes au match. L’attaquant des Oilers Klim Kostin a terminé un contrôle sur Whitecloud derrière le filet de Vegas. Whitecloud a coupé le bras de Kostin, Nicolas Roy a frappé Kostin, et Whitecloud et Kostin ont finalement laissé tomber les gants pour un combat.

Ce à quoi Woodcroft faisait référence, cependant, était une bagarre entre William Carrier et Kane dans les instants qui ont suivi, où le bâton de Carrier est entré en contact avec le haut du casque de Kane.

Kane a convenu avec son entraîneur que le Département de la sécurité des joueurs devrait peut-être revoir le jeu.

« Nous nous levons 5-0 et nous savons qu’ils vont essayer de courir et de causer des s— », a déclaré Kane. «Je pense que nous avons fait un excellent travail de réponse là-bas. Les gars veulent balancer leurs bâtons et frapper les gars sur la tête, alors j’espère que quelqu’un y jettera un coup d’œil.

Carrier a reçu une pénalité d’inconduite de 10 minutes sur le jeu, avec Kane, Bjugstad et Roy.

Qu’est-ce que cela signifie pour la série à l’avenir? Attendez-vous à ce que le physique et l’hostilité continuent sinon à augmenter, surtout après le défi de Cassidy à ses joueurs suite à ce qu’il pensait n’être pas une réponse assez forte.

« C’est la partie la plus décevante du match pour moi en tant qu’entraîneur-chef », a déclaré Cassidy. «Vous allez avoir des nuits où vous allez vous faire exécuter, certainement par cette équipe. Ils étaient plus compétitifs, mais nous nous sommes défaits de l’équipe, faute d’un meilleur terme, et c’est décevant. Cela ne devrait jamais arriver aux Golden Knights de Vegas.

Cassidy en a parlé à son équipe dans le vestiaire immédiatement après le match. Il a dit que c’était particulièrement décevant parce que Kolesar a rempli le rôle de défendre ses coéquipiers tout au long de la saison, et Cassidy ne pensait pas que ses coéquipiers lui rendaient la pareille samedi.

« La cohésion d’équipe dans les séries éliminatoires se voit, et l’autre équipe le sent et le sait », a-t-il déclaré. « Nous devons d’abord et avant tout revenir à cela. »

Après un défi public comme celui-là, difficile d’imaginer autre chose qu’un début de match 3 passionné et belliqueux.

Parlant de l’incident entre Kane et Kolesar, le défenseur de Vegas Brayden McNabb a calmement plaisanté : « Cela ne passe pas inaperçu.

Pendant ce temps, les Oilers n’hésitent pas à se battre. Si quoi que ce soit, ils se tiennent dans l’autre coin avec leur proverbiale main tendue, faisant signe à Vegas de l’apporter.

« Nous sommes une équipe qui, je pense, ne peut pas être punie physiquement », a déclaré Kane. « Nous aimons punir. »

(Photo de William Carrier de Vegas : Stephen R. Sylvanie / USA Today)