Animoca Brands, éditeur de Blockchain Gaming, obtient 75 millions de dollars – l’évaluation pré-money de l’entreprise s’élève à 5,9 milliards de dollars

La société de jeux de jetons et de chaînes de blocs non fongibles Animoca Brands a déclaré que la société avait levé 75 millions de dollars auprès d’investisseurs tels que Kingsway Capital, Liberty Town Ventures et d’autres. L’injection de capital de 75 millions de dollars porte la valorisation globale d’Animoca à 5,9 milliards de dollars.

Animoca Brands obtient 75 millions de dollars pour renforcer les droits de propriété numérique

La société de crypto-play, NFT et de fonds de roulement basée à Hong Kong Animoca Brands a levé 75,32 millions de dollars, conformément à l’annonce du diplôme d’associé publiée le douze mois du calendrier grégorien. Le nouveau capital levé provient d’investisseurs tels que Cosmic Summit Investments, Liberty Town Ventures, Kingsway Capital, brainwave Ventures, 10T, SG Spring limited Partnership Fund et Generation Highway Ltd.

Animoca a expliqué que les nouveaux fonds seront consacrés au financement “d’acquisitions stratégiques, d’investissements et de développement de marchandises, à la sécurisation des licences pour les propriétés intellectuelles (IP) appréciées et à l’avancement du métaverse ouvert”. la société prévoit également de renforcer la promotion des droits de propriété numérique avec le financement.

Le co-fondateur et président exécutif d’Animoca Brands, Yat Siu, a commenté le sujet des droits de propriété numérique ainsi que le commerce Web3. « Les droits de propriété numérique représentent un changement de personnes définissant la société, qui a un impact sur tout le monde en ligne et peut ouvrir la voie à l’émergence du métaverse ouvert. Nous avons tendance à être profondément honorés de toujours profiter du soutien solide des investisseurs, car nous avons tendance à travailler pour consolider la position de leader d’Animoca Brands au sein de l’industrie Web3 et dans le domaine de la véritable possession numérique.

Les 75 millions de dollars levés font suite à l’augmentation de capital d’Animoca au cours du mois calendaire grégorien une fois que la société a obtenu 358 millions de dollars. À ce stade, Animoca a noté que les 358 millions de dollars seraient utilisés pour des acquisitions et des licences IP à bord en utilisant le financement pour étendre l’adoption du NFT et du métaverse. Animoca est derrière la blockchain, comme The Sandbox, Tower Experiment, Tiny Tap, Arc8, Revv Motorsport et Revv sport. La société a également investi dans des startups cryptographiques et Web3 vient comme NBA top Shot, Opensea et Sky Mavis.

L’associé directeur de Liberty Town Ventures, Emil Woods, estime qu’Animoca Brands pourrait être un pionnier à la pointe de la blockchain, du NFT et de l’aire de jeux. Woods estime que dans les 10 prochaines années, la société pourra accueillir la propriété et la possession numériques offertes par la technologie blockchain. “Au cours d’une décennie consécutive, l’humanité peut découvrir et embrasser le pouvoir de changer la donne que la possession numérique d’actifs basée sur la blockchain peut réveiller des aspects infinis de la vie quotidienne”, a expliqué Woods dans une déclaration extrêmement lors de l’annonce de financement d’Animoca.

