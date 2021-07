Animaux stressés par le bruit des feux d’artifice du 4 juillet ? Voici quoi faire.

Une éruption de bruit une nuit de juin a surpris Rajah alors que le chien jouait dans son jardin en Caroline du Sud. C’était un feu d’artifice.

Le crépitement perçant a énervé Rajah, et elle s’est précipitée vers la clôture de la cour et a sauté juste par-dessus, laissant derrière elle ses propriétaires inquiets, selon plusieurs rapports.

Rajah a finalement retrouvé le chemin du retour, comme le montre une vidéo de sonnette de nuit désormais virale, mais le chien est loin d’être le seul à avoir une réaction frénétique aux feux d’artifice. C’est un problème récurrent pour les animaux de compagnie tous les quatre juillet, et cette année s’annonce particulièrement mauvaise.

C’est parce que de nombreux Américains attendent avec impatience un 4 juillet plus normal – et beaucoup plus fort – cette année après que les restrictions pandémiques aient annulé les festivités de l’année dernière. Plus de la moitié des adultes américains prévoient de regarder des feux d’artifice, selon un sondage de The Vacationer, un centre d’information sur les voyages en ligne.

Mais alors que la pandémie continue de reculer aux États-Unis, ce 4 juillet sera probablement encore plus pénible pour les animaux de compagnie, selon les experts en soins aux animaux.

Les animaux de compagnie « ont déjà beaucoup de mal à gérer les bruits forts des feux d’artifice », a déclaré Pia Silvani, directrice du comportement à Asheville Humane Society en Caroline du Nord. Mais l’énergie sociale refoulée des personnes célébrant le recul des restrictions pandémiques pourrait augmenter encore plus le niveau de stress des animaux de compagnie.

« Cela pourrait être pire aussi parce qu’il n’y a pas eu beaucoup de bruit et je pense que les gens sont prêts à avoir une grande fête, donc je pense qu’il va y avoir une augmentation des bruits », a déclaré Silvani. « Nous entendons déjà des feux d’artifice. Aller [off]. «

Pourquoi les feux d’artifice stressent-ils les chiens, les chats et les autres animaux de compagnie ?

Les animaux domestiques n’aiment pas les feux d’artifice parce qu’ils ne sont pas patriotes – c’est une caractéristique intégrée de leur audition avancée.

Nadine Znajda, une dermatologue vétérinaire du BluePearl Pet Hospital de Tampa, en Floride, a déclaré qu’une partie de la sensibilité des animaux de compagnie au son provenait de leur large gamme d’audition, qui leur permet de traiter une litanie de sons. Znajda a déclaré que les chiens peuvent entendre environ deux fois plus de fréquences sonores que les humains et quatre fois la distance que les humains peuvent entendre. Si une personne entend un son à 20 pieds de distance, un chien peut entendre le même son à 80 pieds de distance.

Et pour les chiens, entendre le son n’est pas seulement une perception auditive : c’est une expérience sensorielle de tout le corps. Znajda a déclaré que les oreilles des chiens, qui « sont conçues pour canaliser les sons », contribuent à leur sensibilité aux bruits forts. Étant donné que le son est également transmis par les vibrations, Znajda a déclaré que les chiens peuvent percevoir les sons audibles et vibratoires – ils peuvent entendre et ressentir les sons.

Ben Williamson, directeur des programmes du groupe de défense des droits des animaux World Animal Protection, souligne qu’en plus de l’augmentation du niveau de bruit, ce 4 juillet sera le premier pour les propriétaires d’animaux qui ont adopté des animaux plus tôt dans la pandémie. Williamson a déclaré que la courte période d’adaptation pour les animaux de compagnie peut introduire un autre facteur de stress au milieu des vacances et nécessiter une vigilance accrue de la part des propriétaires d’animaux.

« Pour de nombreuses personnes qui ont accueilli ou adopté des animaux pour la première fois pendant la pandémie, ce sera le premier 4 juillet pour les animaux dans leurs nouveaux environnements, les gardiens doivent donc faire très attention à leurs nouveaux compagnons pendant cette soirée stressante. pour les animaux », a écrit Williamson dans un e-mail à USA TODAY.

Williamson a déclaré que bien qu’une grande partie du dialogue scientifique sur les animaux et les bruits forts ait tendance à se concentrer sur les chiens en raison de l’ouïe fine des chiens, tous les types d’animaux de compagnie peuvent être affectés par le bruit fort : les chats, les petits rongeurs tels que les lapins et les hamsters – même les chevaux.

Lisa Radosta, une comportementaliste vétérinaire du Florida Veterinary Behavior Service, a déclaré qu’elle craignait que les gens ne soient tellement absorbés par la joie des fêtes qu’ils négligent le bien-être émotionnel de leurs animaux de compagnie.

« Ma plus grande préoccupation est que les gens seront tellement excités de sortir et de vivre des rassemblements et des célébrations qu’ils ne s’assureront pas que leurs animaux de compagnie sont à l’abri des expériences traumatisantes », a écrit Radosta dans un e-mail à USA TODAY.

Williamson a déclaré que les gens devraient faire l’effort ce jour de l’indépendance pour accueillir autant que possible les animaux dans leur vie.

« Nos animaux nous procurent un amour et une sécurité inconditionnels tout au long de l’année », a déclaré Williamson. « Donc, en cette nuit de l’année, n’est-il pas juste que nous leur rendions la pareille et que nous leur fournissions plus d’amour et d’attention? »

S’il y a une bonne nouvelle pour les animaux de compagnie, c’est peut-être que les feux d’artifice de cette année sont plus difficiles à trouver que d’habitude.

Julie L. Heckman, directrice exécutive du groupe de commerce des feux d’artifice de l’American Pyrotechnics Association, a déclaré que même si l’APA prévoit que « les célébrations dans l’arrière-cour augmenteront » ce 4 juillet, une série de problèmes de fabrication et de transport pourraient limiter le nombre de feux d’artifice disponibles pour les consommateurs. .

« Les feux d’artifice grand public, comme de nombreux produits de consommation ménagers, sont pris dans la perturbation de la chaîne d’approvisionnement mondiale résultant de la pandémie », a déclaré Heckman dans un communiqué de presse de l’APA.

Comment aider les animaux stressés par les feux d’artifice

Silvani, Williamson, Radosta et Courtney McWilliams, propriétaire de MaryMac’s Doggie Retreat, une garderie et spa pour animaux de compagnie basée en Louisiane, ont suggéré un certain nombre de conseils qui peuvent aider à réduire l’écrasante journée du 4 juillet pour les amis à fourrure – en particulier les chiens et les chats – dans ta vie.

Créez un « havre de paix » pour votre animal de compagnie : Trouvez un endroit calme et isolé dans votre maison – cela peut être la salle de bain, le sous-sol ou même sous les couvertures de votre lit – où votre animal peut se retirer lorsque les choses deviennent trop bruyantes.

Trouvez un endroit calme et isolé dans votre maison – cela peut être la salle de bain, le sous-sol ou même sous les couvertures de votre lit – où votre animal peut se retirer lorsque les choses deviennent trop bruyantes. Montrez de l’affection : Quelque chose d’aussi simple que caresser un animal qui recherche votre attention peut aider à soulager une partie de son stress. Et ne vous inquiétez pas, caresser votre animal effrayé n’encouragera pas un comportement craintif à l’avenir, a déclaré Silvani.

Quelque chose d’aussi simple que caresser un animal qui recherche votre attention peut aider à soulager une partie de son stress. Et ne vous inquiétez pas, caresser votre animal effrayé n’encouragera pas un comportement craintif à l’avenir, a déclaré Silvani. Obtenez de l’huile de lavande pour votre chien : L’huile de lavande, dont il a été démontré qu’elle réduit l’anxiété, peut être très utile pour garder les chiens calmes en la tamponnant sous le nez ou le collier d’un chien.

L’huile de lavande, dont il a été démontré qu’elle réduit l’anxiété, peut être très utile pour garder les chiens calmes en la tamponnant sous le nez ou le collier d’un chien. Si vous voyagez, pensez à un hôtel pour animaux de compagnie : Un petit hôtel ou une pension pour animaux de compagnie peut être idéal pour les chiens sujets à l’anxiété ; le petit espace permet une atmosphère plus familiale, ainsi qu’une attention individuelle du personnel. Emmenez votre chien visiter quelques jours avant, afin qu’il puisse se familiariser avec l’endroit.

Un petit hôtel ou une pension pour animaux de compagnie peut être idéal pour les chiens sujets à l’anxiété ; le petit espace permet une atmosphère plus familiale, ainsi qu’une attention individuelle du personnel. Emmenez votre chien visiter quelques jours avant, afin qu’il puisse se familiariser avec l’endroit. Sortez tôt votre ou vos chiens pour une activité physique : Vous éviterez les feux d’artifice nocturnes et l’exercice aidera à fatiguer votre chien plus tôt.

Vous éviterez les feux d’artifice nocturnes et l’exercice aidera à fatiguer votre chien plus tôt. Mettez du bruit blanc à la maison : Laisser la télévision allumée en arrière-plan ou mettre de la musique peut aider à masquer certains des sons les plus forts et les plus durs que votre animal pourrait entendre tout au long de la nuit.

Laisser la télévision allumée en arrière-plan ou mettre de la musique peut aider à masquer certains des sons les plus forts et les plus durs que votre animal pourrait entendre tout au long de la nuit. Micropuce de votre (vos) animal(s) : L’implant injectable, qui donne à votre animal un numéro d’identification unique, améliorera vos chances d’être réuni, au cas où votre animal finirait par fuir la maison par peur.

L’implant injectable, qui donne à votre animal un numéro d’identification unique, améliorera vos chances d’être réuni, au cas où votre animal finirait par fuir la maison par peur. Restez à l’affût : De nombreux animaux de compagnie s’enfuient de la maison au milieu des feux d’artifice. Même les personnes qui ne sont pas propriétaires d’animaux peuvent aider les animaux à rester en sécurité en restant vigilants.

De nombreux animaux de compagnie s’enfuient de la maison au milieu des feux d’artifice. Même les personnes qui ne sont pas propriétaires d’animaux peuvent aider les animaux à rester en sécurité en restant vigilants. Coordonner un horaire de feux d’artifice : Communiquez avec vos voisins propriétaires d’animaux de compagnie ; faites-leur savoir quand vous prévoyez de déclencher des feux d’artifice, afin qu’ils puissent prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité de leurs animaux de compagnie.

Choses à éviter lorsque votre animal est stressé par les feux d’artifice

Les impacts négatifs du 4 juillet sur les animaux de compagnie peuvent être considérables. Radosta a déclaré que si certains symptômes de détresse chez les chiens, tels que la bave, les tremblements, un comportement destructeur, l’automutilation et la dissimulation, peuvent avoir une portée temporaire, l’impact physique global du bruit fort peut altérer considérablement le comportement d’un chien.

« Ce qui est particulièrement déchirant, c’est que certains de ces chiens sont tellement traumatisés qu’il peut leur falloir des mois avant de pouvoir à nouveau sortir sans peur », a déclaré Radosta.

Voici quelques faux pas à éviter lors de vacances bruyantes, selon les experts.

La médication de votre animal doit être un dernier recours : Explorez d’autres techniques de relaxation pour votre animal avant d’opter pour un remède médicinal. Un vétérinaire doit être consulté avant d’administrer un médicament anti-anxiété à un animal de compagnie.

Explorez d’autres techniques de relaxation pour votre animal avant d’opter pour un remède médicinal. Un vétérinaire doit être consulté avant d’administrer un médicament anti-anxiété à un animal de compagnie. N’ignorez pas votre chien et ne vous attendez pas à ce que sa détresse s’atténue naturellement : Les phobies du bruit s’aggravent progressivement pour les chiens, ce qui signifie que le traumatisme sensoriel des vacances peut se compacter avec le temps, rendant chaque 4 juillet plus insupportable que le précédent.

Les phobies du bruit s’aggravent progressivement pour les chiens, ce qui signifie que le traumatisme sensoriel des vacances peut se compacter avec le temps, rendant chaque 4 juillet plus insupportable que le précédent. Faites attention à qui vous laissez autour de votre animal : Bien qu’il y ait un faible risque de transmission pour les animaux de compagnie, l’émergence récente de la variante Delta de COVID-19 présente également un facteur de risque pour les animaux amenés à des événements sociaux pendant les vacances. Utilisez des lingettes adaptées aux animaux ou donnez un bain à votre animal pour réduire ce risque.

Bien qu’il y ait un faible risque de transmission pour les animaux de compagnie, l’émergence récente de la variante Delta de COVID-19 présente également un facteur de risque pour les animaux amenés à des événements sociaux pendant les vacances. Utilisez des lingettes adaptées aux animaux ou donnez un bain à votre animal pour réduire ce risque. Laissez votre chien à la maison : La surstimulation des grandes foules et le rugissement des feux d’artifice à proximité sont trop accablants pour la plupart des chiens.

Et si vous prévoyez de déclencher vous-même des feux d’artifice, vous voudrez peut-être repenser cela aussi.

« Des feux d’artifice silencieux sont utilisés dans certaines villes du monde, ce qui produit encore plus de spectacle », a déclaré Williamson. « Les lumières et les spectacles laser sont également des affaires plus calmes. Vous voudrez peut-être simplement rassembler vos amis et votre famille autour d’un grand feu de joie.

« Le tableau d’ensemble est le suivant, nous sommes en 2021 : il est temps de trouver une autre façon de célébrer qu’en terrifiant nos amis les plus fidèles. »

