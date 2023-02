Animaux de compagnie de la semaine : 6 février

Le Herald-News présente les animaux de compagnie de la semaine de cette semaine. Lisez la description de chaque animal pour en savoir plus sur cet animal, y compris où il peut être adopté.

Envoyez les soumissions “Animal de compagnie de la semaine” à news@theheraldnews.com. Les photos doivent être au format jpg, 200 dpi et envoyées en pièces jointes. Les soumissions sont sujettes à modification pour la longueur, le style, la grammaire et la course en fonction de l’espace disponible.

CeCe est un mélange terrier de 2 ans. Elle n’est timide que lorsqu’elle rencontre de nouvelles personnes. Elle s’entend bien avec les autres chiens de sa taille, mais elle a besoin d’un foyer sans petits chiens ni chats. Elle adore se frotter le ventre, jouer au remorqueur avec des jouets et se promener. Elle est propre. Pour rencontrer CeCe, envoyez un e-mail à Dogadoption@nawsus.org. Visitez nawsus.org.

Yasmin est une petite domestique à poil court d’un an. Elle est douce, calme, calme et très aimante. Elle approche les visiteurs pour les animaux de compagnie et montre facilement sa nature affectueuse. Yasmin est bonne avec les autres chats et aimerait une maison avec des amis minous. Pour rencontrer Yasmin, envoyez un e-mail à Catadoptions@nawsus.org. Visitez nawsus.org.

Mookie est un pit mix doux et ludique de 7 ans. Mookie devrait être le seul chien de la maison. Elle a besoin d’un propriétaire patient et expérimenté qui peut faire des présentations lentes et de son espace quand elle en a besoin. Contactez la Will County Humane Society au willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption.

Jet est un chaton domestique à poil court mâle qui joue avec ses amis du refuge mais peut aussi être câlin et doux. Contactez la Will County Humane Society à willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption.

Salvia, deux ans, a besoin d’un foyer pour un seul chat et sans enfant. Salva a bien testé avec un petit chien calme et était très curieux à propos du chien. Salvia est un gros chat et n’aime pas être transporté. Elle est très active lorsqu’elle est hors de sa cage et aime courir après les jouets à baguette. Pour rencontrer Salva, appelez Joliet Township Animal Control au 815-725-0333.

Antonio, un pit-bull doux et docile de 2 ans, s’entend bien avec les chiens, les chats et les enfants. Il prend doucement les friandises et s’allume aux jouets et aux balles couineurs. Pour rencontrer Antonio, appelez Joliet Township Animal Control au 815-725-0333.

