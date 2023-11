Animations prévues sur Peninsula ce week-end

Une variété de divertissements sont prévus sur la péninsule olympique nord ce week-end.

• le chapiteau Blue Moon se produira au Bay Club de Port Ludlow à 19 heures samedi.

Les billets coûtent 35 $ pour le concert, organisé par le Port Ludlow Performing Arts (PLPA) au Bay Club au 120 Spinnaker Place à Port Ludlow.

• le bazar de vacances de Gardiner — Le centre communautaire Gardiner, 980 Old Gardiner Road, accueillera un bazar des Fêtes de 9 h à 15 h samedi.

Le déjeuner chili est en vente à partir de 11h

Les bénéfices bénéficieront au projet Linus.

• Marché des créateurs — Le Rainforest Council for the Arts parrainera le Makers Market de 10h à 17h samedi et de 11h à 15h dimanche au Rainforest Arts Center, 35 N. Forks Ave., Forks.

Le marché présente plus de 30 artistes et créateurs locaux et une tombola de produits de vendeurs.

•Mia Torres se produira de 17 h à 19 h ce soir au Old Alcohol Plant Inn, 310 Hadlock Bay Road, Port Hadlock. Pas de frais de couverture.

• Mike et Val James se produira de 17 h à 19 h samedi au Spirits Bar du Old Alcohol Plant Inn, 310 Hadlock Bay Road, Port Hadlock. Pas de frais de couverture.

• Les Free Rangers se produira de 17 h à 19 h dimanche au Spirits Bar du Old Alcohol Plant Inn, 310 Hadlock Bay Road, Port Hadlock. Pas de frais de couverture.

• Dawn Martin et Steve Anderson, avec Rob Lowry, se produira de 18 h à 20 h 30 dimanche au Elks Lodge, 143 Port Williams Road, Sequim. L’entrée est de 12 $ par personne, 10 $ pour les membres Elks.

• Contre-danse appelé par Eric Curl est prévu pour 19h30 samedi à la salle communautaire Black Diamond, 1942 Black Diamond Road. La musique sera assurée par Na Nara.

Un cours de danse gratuit vous sera offert à 19h

Le don demandé est de 10 $ par personne, 5 $ pour les jeunes de moins de 18 ans.

• Vente de livre par les Amis de la Bibliothèque Sequim aura lieu samedi de 10h à 15h dans la boutique des Amis à Rock Plaza, 10175 Old Olympic Highway.

La vente propose de nouveaux livres adaptés aux cadeaux de Noël, des CD de musique de Noël, des puzzles et des livres pour enfants.

• Semaine des fossiles — Elizabeth A. Nesbitt et David B. Williams feront la promotion de leur nouveau livre, « Spirit Whales and Sloth Tales : Fossils of Washington State » lors de plusieurs événements à Port Townsend ce week-end.

Nesbitt, paléontologue, et Williams, écrivain scientifique, présenteront une conférence et une signature de livre de midi à 14 heures samedi à la galerie de Flagship Landing, 1001 Water St.

Les deux hommes présenteront également « Les fossiles de Washington — une nouvelle présentation de livre » lors d’une réunion de la Société géologique de Quimper à 16 heures samedi à la First Baptist Church, 1202 Lawrence St.

Dimanche à 15 heures, ils présenteront « Les fossiles de l’ouest de l’État de Washington : une perspective marine » dans le cadre de la série de conférences sur l’avenir des océans à la chapelle de Fort Worden, 552 Battery Way.

• Cours de généalogie de Sara Cochran présentera «Shaky Leaf Syndrome: Using Website Generated Hints More Effectively» à 10 heures samedi.

Cochran s’adressera à une réunion de la société généalogique du comté de Clallam sur Zoom. Le public peut rejoindre la session Zoom ou la regarder au centre de recherche de la société, 403 E. Eighth St. Pour demander le lien de la réunion, appelez le centre au 360-417-5000 entre 10 h et 16 h du mardi au vendredi ou envoyez un e-mail à clallamresearcher@ gmail.com.

La conférence expliquera comment évaluer les indices générés par ordinateur et sélectionner les gardiens des arbres généalogiques.

Pour plus d’informations, visitez www.clallamcogs.org.

• DJ Jean Bettanny jouera de la musique pour une danse de variétés de 19 h à 21 h samedi au Brigid’s Loft, 280 Quincy St.

L’entrée est de 10 $ par personne.

Pour plus d’informations, appelez Bettanny au 360-379-6609 ou envoyez un e-mail à [email protected].

• Accordéon social mettant en vedette Doris Osgood se déroulera de 13 h 30 à 16 h dimanche au Shipley Center, 921 E. Hammond St.

Les accordéonistes sont invités à apporter leurs instruments et à jouer une chanson ou deux ; le public est invité à l’écouter ou à danser.

Le don recommandé est de 5 $ pour couvrir les frais de location de la salle.

Pour plus d’informations, appelez le 360-452-0191.