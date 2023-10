Le divertissement de la tribune de la foire du comté de Freeborn annoncé pour 2024 Publié à 10h52 le mardi 31 octobre 2023

Le groupe de musique country américain Lonestar sera la tête d’affiche du divertissement de la tribune de la foire du comté de Freeborn 2024, a annoncé mardi le conseil d’administration de la foire.

Seront également présents le talent country émergent Austin Snell, le chanteur country et bluegrass Ricky Skaggs et Kentucky Thunder, l’artiste chrétien contemporain Crowder et le groupe de rock’n’roll Hairball.

La foire 2024 se déroulera du 30 juillet au 4 août.

30 juillet : Austin Snell

Originaire de Géorgie et vétéran de l’Air Force qui a grandi avec un régime régulier de Nickelback, Three Doors Down, Creed et Alan Jackson, le nouveau venu de Nashville a résisté au surnom de Nashville de « ville de 10 ans », arrivant en 2022 et commençant rapidement à travailler pour faire « pays grunge »un nom familier.

Avec des guitares déformées et d’énergie sombre, des tambours tonitruants et une voix blessée au bout de sa corde émotionnelle, son premier single « Excuse the Mess » a maintenant accumulé plus de 10 millions de streams et a décroché des placements de playlists d’élite sur Spotify, Apple. De la musique, Pandora et bien plus encore, alors que le morceau co-écrit avec Presley Aaron et Christian Yancey mène la charge dans le premier chapitre de Snell.

L’étoile montante compte désormais à son actif 36 millions de streams au total et plus de 250 000 utilisateurs actifs sur TikTok, ainsi qu’une rare distinction SiriusXM Highway Find – la même que celle accordée aux désormais superstars comme Maren Morris et Luke Combs.

31 juillet : Ricky Skaggs et Kentucky Thunder

Avec une vie pleine de musique, Ricky Skaggs a joué ses premiers accords à la mandoline il y a plus de 60 ans et continue de contribuer au récent renouveau des racines de la musique.

Lauréat de 15 Grammy Awards, il est entré à plein temps dans le monde de la musique professionnelle avec son ami, le regretté chanteur country Keith Whitley, en 1971, lorsque les deux jeunes musiciens ont été invités à rejoindre le groupe du patriarche du bluegrass Ralph Stanley. Il a rapidement commencé à se forger une réputation de créativité et d’enthousiasme à travers des apparitions live et des enregistrements, puis s’est tourné vers la musique country à la fin des années 1970.

Avec la sortie de « Waitin’ for the Sun to Shine » en 1981, Skaggs a atteint le sommet des charts country et y est resté pendant la majeure partie des années 1980, ce qui lui a valu un total de 12 succès n°1. En 1982, il devient membre du Grand Ole Opry, le plus jeune à avoir été intronisé à cette époque.

Au fil des années, il a montré qu’il était prêt à mélanger les genres, en enregistrant et en tournée avec de nombreux artistes différents, dont certains dans le gospel, le blues et la country.

Ces dernières années, Skaggs a été intronisé à de nombreuses reprises au Temple de la renommée, notamment au National Fiddler Hall of Fame, au Bluegrass Music Hall of Fame de l’IBMA, au Country Music Hall of Fame, au Kentucky Music Hall of Fame, au Gospel Music Hall of Fame de la Gospel Music Association. et le Temple de la renommée des musiciens.

1er août : foule

L’artiste chrétien contemporain Crowder a vendu plus de 3 millions de disques et a reçu trois nominations aux Grammy Awards.

Son premier album solo, “Neon Steeple”, a fait ses débuts au 8e rang du Billboard 200, a été nommé Album chrétien de l’année 2014 sur iTunes, a récolté plusieurs succès radiophoniques, une nomination aux Grammy Awards pour “Come As You Are”, un Grand Ole Opry. débuts et un Dove Award. Depuis, il a produit des albums intitulés « American Prodigal », « I Know a Ghost » et plus récemment « Milk & Honey », né de la saison de confinement de 2020 et qu’il décrit comme une célébration de l’espoir que la promesse de Dieu reste vraie. .

Cet album a déjà montré un lien immédiat avec le premier single à succès « Good God Almighty », qui a atteint la première place des radios chrétiennes et la première place du palmarès Hot Christian Songs du Billboard.

2 août : Boule de poils

Les chanteurs Kris Vox, Dave Moody et Drew Hart dirigent le groupe dans un hommage de plus de deux heures à certains des plus grands groupes d’arène au monde, notamment Van Halen, KISS, Motley Crue, Queen, Journey et Aerosmith. La scène Hairball devient un tout nouveau concert de rock sous vos yeux d’innombrables fois tout au long de la nuit.

En 2023, Hairball célèbre sa 23e année en faisant vibrer des centaines de milliers de personnes à travers le pays. Il ajoute constamment plus de personnages, plus de pièces pyrotechniques, plus de lumières, plus de sons, plus d’accessoires et plus de surprises, réalisant chaque spectacle comme si c’était le dernier.

3 août : Lonestar

La séquence de Lonestar a commencé en 1996 avec le deuxième single du groupe, le rock « No News », qui décrit un homme laissé sans vie (et confus) lorsque sa petite amie disparaît soudainement, et l’année suivante, les tendres « Come Cryin’ to Me » et « Tout a changé. L’album quadruple platine du groupe en 1999, Lonely Grill, a donné naissance à quatre succès n°1 (dont le succès mondial « Amazed ») et a établi Lonestar comme le groupe pop-country prééminent de la musique – un statut qu’ils conserveraient tout au long des années 2000 et au-delà, grâce à leurs chansons. plein d’énergie et de paroles créatives (« What About Now ») et (« Mr. Mom »), ainsi que des messages sincères et des mélodies envolées (« I’m Déjà Là »).

Le groupe a remporté de nombreuses distinctions au fil des ans, notamment les Academy of Country Music Awards pour le nouveau groupe vocal en 1996, le single et la chanson de l’année en 2000, ainsi que celui de l’humanitaire de l’année en 2002. Ils ont également remporté le prix du groupe vocal de la Country Music Association. l’Année et le International Artist Achievement Award en 2001.

Elle a fêté ses 30 ans en 2022.