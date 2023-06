Animal Teaser : La séquence violente de Ranbir Kapoor vous rappellera le combat épique d’Uma Thurman dans Kill Bill : Volume 1

Animal est le film pour lequel les gens s’excitent en ce mois de septembre 2023. Ranbir Kapoor, Sandeep Reddy Vanga s’associent pour un film qui s’annonce plus violent que ce que l’on a vu jusqu’à présent dans le cinéma indien. Le cinéaste a déclaré que son film allait être pour Bollywood ce que Parrain est pour l’Occident. Bien que les gens détestent peut-être la violence, il est indéniable que l’action et la violence à l’écran peuvent créer une montre hypnotique. Dans le nouveau teaser, on peut voir un Ranbir Kapoor vêtu de dhoti souder sa hache sur un groupe d’assassins. La vidéo a reçu une réponse formidable des fans de Ranbir Kapoor.

Découvrez le teaser d’Animal

Les voix sont de Bhupinder Singh Babbal. C’est un chanteur folk du Pendjab. Sa voix robuste ajoute une nouvelle dimension au teaser déjà très tendance. Eh bien, cela nous a rappelé autre chose.

Les fans se souviendront de la séquence de combat épique de Kill Bill : Volume 1 où Uma Thurman alias The Bride affronte The Crazy 88. Elle n’épargne personne. C’est l’une des pièces de combat les plus captivantes tournées au cinéma. Uma Thurman a le Hatodi Hanzo dans sa main. Alors qu’elle a l’épée de samouraï, il a la hache.

Jetez un œil à la vidéo épique de Kill Bill: Volume 1 ici

Dans Animal, Ranbir Kapoor joue le rôle d’un fils réticent d’un don mafieux. On dirait qu’il reprend l’entreprise après la mort de son père. Bobby Deol a un rôle important dans le film. Rashmika Mandanna est la principale dame. Ranbir Kapoor a subi une transformation physique pour Animal. Sandeep Reddy Vanga l’a félicité en disant qu’il est le meilleur acteur en Inde en ce moment. Ranbir Kapoor a déclaré qu’il était lui aussi très excité pour Animal.

Sandeep Reddy Vanga est connu pour ses films comme Kabir Singh et Arjun Reddy. Les deux films ont été critiqués par une énorme section pour la masculinité toxique, mais les cinéphiles ont adoré le scénario et la narration du créateur. Animal va affronter deux autres biggies, OMG 2 et Gadar 2 au box-office. C’est un régal pour les cinéphiles.