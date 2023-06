Animal : Sandeep Reddy Vanga a-t-il réagi au clash entre Ranbir Kapoor et OMG 2, Gadar 2 ?

Ranbir Kapoor et Sandeep Reddy Vanga film Animal fait parler de lui depuis hier. Eh bien, hier, Akshay Kumar a annoncé la sortie de son prochain OMG 2 et tel qu’il est, Déol ensoleillé vedette Gadar 2 sort le 11 août. Animal avec Ranbir, Bobby Deol, Rashmika Mandanna et d’autres était déjà verrouillé pour la sortie du 11 août. Voyant deux acteurs déjà en train de s’affronter, il y a eu des chuchotements à propos de Ranbir’s Animal. Et il semble que le réalisateur ait répondu à la même chose. Animal va de l’avant avec son plan initial !

Sandeep Reddy Vanga RÉAGIT à OMG 2, l’affrontement de Gadar 2 avec Animal?

L’actualité du divertissement se déchaîne avec les hypothèses depuis l’annonce de la sortie d’OMG 2 le 11 août. Tout le monde a parlé de l’affrontement entre Akshay Kumar et la vedette de Sunny Deol, Gadar 2. Et il y avait aussi des spéculations sur Animal. Sandeep Reddy Vanga a utilisé son compte Twitter pour faire taire toutes les spéculations. Il a laissé tomber l’affiche de la vedette de Ranbir Kapoor et a annoncé un pré-teaser d’Animal pour demain, c’est-à-dire le 11 juin à 11h11. Il n’a pas écrit de tweet élaboré mais a mentionné la date de sortie. « Animal dans les cinémas le 11 août 23 », et il a commencé à taguer les acteurs et l’équipe. C’est à peu près ça.

Le battage médiatique pour Animal est fou tel qu’il est. Les photos qui ont été divulguées de Ranbir Kapoor, Rashmika Mandanna et d’autres membres de la distribution ont déjà suffi à créer un énorme buzz. Mais ce pré-teaser, attention, ce n’est même pas un teaser semble que le cinéaste ne soit pas impressionné par toutes les discussions sur les grands affrontements du film.

Les fans réagissent alors que Sandeep fait une annonce sur la vedette de Ranbir Kapoor, Animal

Juste #Animal Annonce pré-teaser et #RanbirKapoor ? est à la mode Le battage médiatique est réel ?? pic.twitter.com/uPJ4U4sdCX Asha Dhopeshwar (@loveRKeternally) 10 juin 2023

Pré-teaser ? Sabdeep prévoit donc de faire monter la température progressivement. Nous parlons maintenant #Animal Kabir (@ijournalist97) 10 juin 2023

Wtf est un pré-teaser ! #Animal https://t.co/yOothuBmpn Arafat Yasser Khan (@Khandalf) 10 juin 2023

Et quand une mère apaisera son enfant pour qu’il s’endorme, elle dira « Sojao varna ANIMAL aa jaayega » et je pense que ce serait un véritable héritage à laisser ?#RanbirKapoor | #Animal pic.twitter.com/Hn5pyvAfOT pratishtha. (@ranbirsfavchild) 10 juin 2023

Il est grand temps que Ranbir Kapoor débarque sur les réseaux sociaux. Juste pour le bien de ses films et les fans qui veulent partager leur amour directement avec lui. S’il te plait mec !#Animal#RanbirKapoor Abdul Malik (@ImMalik3) 10 juin 2023

Gadar 2 et OMG 2 détails

Anil Sharma apporte une suite à Gadar, sorti en 2001. On verra Sunny Deol et Ameesha Patel reprendre leurs rôles de Tara Singh et Sakeena pour l’histoire qui se déroule 17 ans plus tard. Les fans attendent la même chose avec impatience. Pendant ce temps, Gadar est sorti dans les salles de cinéma le 9 juin. En parlant d’OMG 2, Akshay Kumar et les créateurs ont laissé les fans deviner beaucoup sur la suite tant attendue. Ce film met en vedette Yami Gautam, Pankaj Tripathi, Aamir Naik et Fahim Fazli aux côtés d’Akshay. Amit Rai a réalisé le film.