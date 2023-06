Animal Rising: des manifestants du Grand National écossais seront jugés en septembre pour violation des accusations de paix | Nouvelles de la course

Dix-neuf militants des droits des animaux accusés d’avoir tenté d’empêcher le Grand National écossais d’avoir lieu doivent être jugés en septembre.

Il est allégué qu’ils sont entrés sur la piste de course de l’hippodrome d’Ayr alors qu’une réunion de course était en cours équipée de colle, de tuyauterie et d’autres outils conçus pour permettre aux gens de se fixer aux sauts, aux clôtures ou aux balustrades le 22 avril de cette année.

Ils faisaient partie des 24 personnes du groupe Animal Rising inculpées par la police après des perturbations le jour de la course.

Les 19 personnes qui ont comparu devant le tribunal lundi ont été accusées d’avoir commis une violation de la paix en se conduisant de manière désordonnée et en faisant partie d’une foule désordonnée pour contourner la sécurité et entrer sur la piste de course.

Ils font également face à une deuxième accusation d’intrusion à l’hippodrome d’Ayr et il est allégué qu’ils ont « surmonté la sécurité, sont entrés sur la piste de course et ont tenté d’empêcher une course de chevaux d’avoir lieu ».

Miranda Courtney, 38 ans, de Leeds; Rose Paterson, 33 ans, de Londres ; Katrielle Chan, 21 ans, de Glasgow ; Joseph Moss, 20 ans, de Sale ; Tatum Paul, 20 ans de Manchester; Alexander Dunnet, 23 ans, de Londres ; Thomas Foy, 24 ans, de Ripley ; Osian Dixon, 25 ans, de Machynlleth au Pays de Galles et Sarah Foy, 23 ans, d’Alfreton, ont comparu lundi devant le tribunal du shérif d’Ayr et ont plaidé non coupables des accusations.

Nathan McGovern, 24 ans, de Londres ; Benjamin Stevenson, 23 ans, de Londres ; Zuki Paul, 23 ans, de Reading; Imogen Robertson, 22 ans, de Stirling; Alex Hamill, 55 ans, de Bath; Robert Houston, 44 ans, de Londres ; Joshua Parkinson, 27 ans, de Leeds; Joshua Lane, 26 ans, d’Alfreton; Calum Marshall, 25 ans, d’Édimbourg, et Claire Smith, 25 ans, de Leeds, ont également comparu et ont nié toutes les accusations portées contre eux.

Des mandats ont été délivrés pour quatre personnes qui ne se sont pas présentées et une autre date d’audience sera fixée pour celui qui a Covid et n’a pas pu comparaître.

La shérif Shirley Foran a accordé une caution aux 19 personnes qui ont comparu devant le tribunal à condition qu’elles restent à l’écart des sites de courses de chevaux et de chiens au nord de la frontière.

Animal Rising a organisé une manifestation visible le jour du Derby à Epsom samedi





Elle leur a dit: « La condition spéciale de mise en liberté sous caution est que vous n’entrerez pas ou ne tenterez pas d’entrer dans un lieu de courses de chevaux ou de chiens en Écosse. »

Il y aura d’autres audiences au tribunal en août et leurs procès débuteront à différentes dates début septembre.

L’événement n’a pas été retardé le 22 avril et la course de 18 chevaux a commencé à 15h38 et a été remportée par Kitty’s Light.