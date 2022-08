Animal: Rashmika Mandanna partage une photo de Ranbir Kapoor sur les plateaux de tournage et cela rendra l’ARMÉE de BTS super heureuse

Rashmika Mandana a quelques films de Bollywood alignés et l’un d’eux est Animal quelles étoiles Ranbir Kapoor en tant que protagoniste masculin. Le film est réalisé par Sandeep Reddy Vanga, et il y a quelques semaines, quelques photos de Ranbir et Anil Kapoor ont été divulguées en ligne. Plus tôt cette année, une vidéo de Ranbir et Rashmika des décors du film à Manali a également été divulguée. Eh bien, aujourd’hui, Rashmika tourne Ranbir et Sandeep, et elle est allée sur Instagram pour partager une photo des décors, et la photo rendra certainement l’ARMÉE de BTS super heureuse. Regardez l’image ci-dessous

Le geste du « cœur du doigt » que Ranbir Kapoor fait sur la photo est en fait un geste sud-coréen populaire que beaucoup de célébrités font là-bas en posant pour des photos. Même les membres du BTS Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook font ce geste. Alors, bien sûr, cette photo de Ranbir rendra l’ARMÉE de BTS très excitée.

Tout en posant pour les paparazzi, Rashmika fait également le geste du “doigt du cœur”. Donc, nous nous demandons si elle a appris à Ranbir comment le faire. En parlant d’Animal, à part Ranbir et Rashmika, le film met également en vedette Anil Kapoor et Bobby Deol. Le film devrait sortir l’année prochaine.

Ranbir a été vu pour la dernière fois à Shamshera qui n’a pas réussi à faire sa marque au box-office. L’acteur a la prochaine ligne d’Animal, Brahmastra et Luv Ranjan. Brahmastra devrait sortir en septembre de cette année, et le prochain d’Animal et Luv Ranjan sortira sur les grands écrans l’année prochaine.

Pendant ce temps, Rashmika a son minou plein de films comme Sita Ramam (Telugu), Goodbye (Hindi), Mission Majnu (Hindi), Varisu (Tamil) et Pushpa 2: The Rule (Telugu). L’actrice est actuellement occupée par les promotions de Sita Ramam, dont la sortie est prévue le 5 août 2022.