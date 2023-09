Animal : Ranbir Kapoor va-t-il canaliser l’ambiance « Rockstar » dans son prochain film ? [Watch]

Préparez-vous à assister au duo dynamique de Ranbir Kapoor et Anil Kapoor dans leur prochain film qui promet de ramener l’ambiance Rockstar. A leurs côtés, la talentueuse Rashmika Mandanna ajoutera également son charme au casting étoilé. Ce projet passionnant fait vibrer les fans avec impatience alors qu’ils attendent avec impatience la sortie du film. Ranbir Kapoor, connu pour sa polyvalence et ses incroyables talents d’acteur, a déjà prouvé son courage dans le genre musical avec sa performance exceptionnelle dans le film « Rockstar ». Sa capacité à s’immerger dans ses personnages et à leur donner vie à l’écran est vraiment louable. Rashmika Mandanna, une étoile montante de l’industrie, s’est déjà fait remarquer par ses performances impressionnantes dans le cinéma du sud de l’Inde. Son arrivée au casting apporte une énergie fraîche et vibrante au film. Regardez la vidéo pour en savoir plus.