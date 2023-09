Animal : Ranbir Kapoor réduit de 50 % les cachets du film de Sandeep Reddy Vanga pour CETTE raison ?

Décembre 2023 s’annonce comme « le mois » des amateurs de cinéma indien. Cela commence avec Sam Bahadur et Animal. Le teaser d’Animal a fait parler tout le monde par son intensité. Il occupe toujours la première place sur YouTube. Ranbir Kapoor incarne le descendant d’une famille riche qui se lance dans le monde du crime après le décès de son père interprété par Anil Kapoor. L’intensité de Ranbir Kapoor, la musique de fond et la présence de Bobby Deol ont rendu les gens très excités pour ce film. Après Shah Rukh Khan, Ranbir Kapoor est la superstar avec les meilleures ouvertures en 2o22 et 2023.

Ranbir Kapoor a-t-il réduit ses cachets pour le film ?

Il semble que Ranbir Kapoor ait décidé d’accepter une énorme réduction de salaire pour le film. Il souhaitait que les créateurs améliorent la valeur de production d’Animal et réduisit volontiers sa rémunération. Pinkvilla a rapporté que Ranbir Kapoor avait décidé de réduire ses honoraires de 50 pour cent pour aider les producteurs d’Animal, à savoir Bhushan Kumar (Série T) et Sandeep Reddy Vanga (Bhadrakali Pictures). Selon les rumeurs, ses honoraires officiels s’élèveraient à Rs 70 crores. Il semble qu’il ait remporté un chèque de Rs 30 à 35 crores pour avoir joué dans le film. Le reste de l’argent a été dépensé pour le thriller de gangsters. Comme d’habitude, il recevra une part des bénéfices si le film rapporte beaucoup d’argent.

Ranbir Kapoor prend la route de Sunny Deol pour Gadar 2

Il y a quelque temps, Anil Sharma nous a également dit que Sunny Deol avait réalisé Gadar 2 à un prix inférieur car il souhaitait que de l’argent soit investi dans la production. Ranbir Kapoor a fait de même. Même Shah Rukh Khan a suivi le même chemin pour Pathaan, en demandant à YRF d’investir de l’argent dans le film. Le premier film de Sandeep Reddy Vanga à Bollywood, Kabir Singh, a rapporté plus de Rs 250 crores. Cela lui a rapporté un énorme retour sur investissement. Animal est le deuxième film de l’année de Ranbir Kapoor après le super hit Tu Jhoothi ​​Main Makkaar.

Animal a vu un changement dans la date de sortie à partir du 11 août

Les créateurs ont déplacé Animal au 1er décembre au lieu du 11 août 2023. Nous savons que c’était une date très chargée avec des films comme Gadar 2, OMG 2 et le blockbuster Jailer de Rajinikanth. Sandeep Reddy Vanga a déclaré que c’était à cause de la post-production. Il sortira en hindi, telugu et tamoul. Rashmika Mandanna est la principale dame du film.