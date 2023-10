Ranbir Kapoor s’est associé au cinéaste Sandeep Reddy Vanga pour son prochain. Le film intitulé Animal est en route. Il met en vedette Rashmika Mandanna dans le rôle principal. Animal voit Ranbir Kapoor dans son avatar le plus féroce. Le teaser laisse entendre que Ranbir Kapoor joue le rôle d’un gangster dans le film. Deux chansons romantiques du film sont également sorties et ont été très appréciées du public. L’alchimie entre Rashmika et Ranbir fait déjà parler d’elle. Maintenant, voici le rapport sur les droits cinématographiques du film qui sont maintenant disponibles.

Des poches d’animaux déjà énormes ?

Comme le rapporte Deccan Chronicle, les créateurs de Ranbir Kapoor Animal ont conclu un accord massif dans les États Telugu. Les rapports suggèrent que les fabricants ont gagné Rs 15 crores auprès des acheteurs d’Andhra Pradesh et de Telangana. Une source a déclaré : « Les créateurs de Animal ” J’ai empoché Rs 15 crores auprès des acheteurs Telugu pour sortir le film dans l’Andhra Pradesh et le Telangana et c’est le prix le plus élevé de ces derniers temps. ” De plus, la source a déclaré qu’il y avait beaucoup de buzz autour Animal. Le cinéaste est très populaire dans les États Telugu et Sandeep Reddy Vanga a transformé Ranbir Kapoor en un homme fougueux, une star d’action casse-cou. Eh bien, Rs 15 crores est un bon début. Shah Rukh Khan Jawan aurait bien réussi dans le Sud. Salman Khan envisage également de libérer son Tigre 3 dans l’Andhra Pradesh et le Telangana, précise la source.

Tout sur les animaux

Outre Ranbir Kapoor et Rashmika Mandanna, le film met également en vedette Anil Kapoor dans un rôle central. Bobby Deol sera l’antagoniste du film. Son look a déjà intrigué tout le monde. Ranbir Kapoor, lors d’une récente interaction avec des fans, a déclaré que ce rôle était le rôle le plus sombre qu’il ait jamais joué dans sa carrière. Il a exprimé sa joie d’avoir pu travailler avec Sandeep Reddy Vanga. Animal va sortir le 1er décembre.

Découvrez celui de Ranbir Kapoor Animal vidéo ci-dessous :

Les prochains films de Ranbir Kapoor

En dehors de Animal, il est rapporté que Ranbir Kapoor sera ensuite vu dans Ramayan de Nitesh Tiwari. Il va jouer le rôle de Ram dans le film. Yash devrait jouer le rôle de Ravan.