Animal: PAS Ranbir Kapoor mais cette superstar du sud a été le premier choix pour jouer le rôle principal dans le film le plus violent de Sandeep Vanga

La fièvre animale a frappé les fans depuis la sortie du pré-teaser, et Ranbir Kapoor dans ce lungi blanc et cette kurta qui tuent les hommes est la scène la plus violente jamais vue à Bollywood. Le pré-teaser a créé tellement de remous en ligne que les gens se demandent ce que feront la bande-annonce et le film. La transformation meurtrière de Ranbir dans le prochain de Sandeep Vanga est très appréciée, et les fans n’ont qu’un mot pour cela, et c’est épique. Mais saviez-vous que Ranbir n’était pas le premier choix pour Animal ? Sandeep aurait pensé à confier à la superstar du Sud Mahesh Babu le rôle principal dans le film, mais l’acteur a refusé d’en faire partie.

RANBIR KAPOOR: LE PRE-TEASER ‘ANIMAL’ EST ICI Je vais le garder court et simple, après avoir regardé le premier aperçu de #Animal: UNE TEMPÊTE ARRIVE Et #RanbirKapoorle look est ???. Voici un aperçu du monde créé par #SandeepReddyVanga #AnimalPreTeaser #BhushanKumar pic.twitter.com/wpUKYzEC1r taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 11 juin 2023

Sandeep Vanga, qui a initialement offert le film à Mahesh Babu, a refusé d’en faire partie, affirmant qu’il faisait trop sombre pour lui et que ses fans pourraient ne pas accepter l’acteur dans un rôle aussi gris. Eh bien, plus tard, le cinéaste est allé à Ranbir Kapoor, et il a dit oui. Et regardez le montage final du film. Pouvez-vous imaginer quelqu’un d’autre que Ranbir pour ce film ? Aucun droit? C’est la magie que RK apporte à ses rôles, que ce soit dans n’importe quel film ; il donne son 100%, et Animal est certainement l’un de ses films les plus difficiles car c’est son premier dans un rôle gris et sombre.

Ranbir, dans l’une de ses interviews, a parlé de son expérience dans Animal, affirmant que ce film l’avait forcé à sortir de sa zone de confort. « C’est un nouveau territoire pour moi. C’est un drame policier et une histoire père-fils. C’est quelque chose que le public ne s’attend pas à ce que je fasse. Il a des nuances de gris. Il est très alpha, quelque chose que je ne suis pas. Alors, je J’ai hâte d’y être. ».

Le film devrait sortir le 11 août 2023 et met en vedette Rashmika Mandanna dans le rôle principal féminin et Bobby Deol dans le rôle de soutien. Êtes-vous excité?