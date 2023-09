Animal : Les créateurs de Ranbir Kapoor, le protagoniste, envisagent-ils d’offrir une friandise spéciale aux fans pour son anniversaire ?

Ranbir Kapoor les fans attendent avec impatience toute mise à jour sur son prochain, Animal. Mais après Sandeep Reddy Vanga a partagé que le nouveau film a été reporté, qu’il n’y a eu aucune nouvelle mise à jour. Le Pré-teaser des animaux est sorti quelques semaines avant la sortie initiale en août. Et cela a bouleversé les fans qui avaient hâte de regarder Animal en août. Cependant, celle-ci a été reportée. Mais maintenant, nous sommes ici avec la dernière mise à jour sur Animal mettant en vedette Ranbir Kapoor, Rashmika Mandanna et plus.

Les créateurs d’animaux prévoient de lancer quelque chose de spécial pour l’anniversaire de Ranbir Kapoor

Animal devrait sortir en décembre de cette année. Et l’équipe prévoit de commencer ses campagnes promotionnelles deux bons mois à l’avance. Oui, tu l’as bien lu. Selon un rapport publié sur un portail d’informations sur le divertissement en ligne, le teaser est en cours d’élaboration. Et ils prévoient de l’apporter le jour de l’anniversaire de Ranbir Kapoor. Le teaser cut est déjà verrouillé mais il a été envoyé pour peaufiner un peu. Et s’il est terminé à temps, les créateurs pourraient le sortir aux alentours de l’anniversaire de RK, le 28 septembre.

Des créateurs d’animaux pour surprendre les fans de Ranbir Kapoor

Tout dépend désormais du travail de post-production du film. Sinon le Animal teaser, les créateurs pourraient faire ressortir l’un ou l’autre actif. Il peut s’agir d’une affiche, d’une affiche de mouvement ou de quelque chose d’autre auquel personne ne s’attendrait. Ils prévoient donc de lancer les promotions à partir de l’anniversaire de Ranbir et de les poursuivre jusqu’à la sortie le 1er décembre, indique un rapport de Pinkvilla.

Regardez la vidéo de Ranbir et Alia ici :

Ranbir Kapoor en vacances en famille

Pendant ce temps, Ranbir Kapoor est à New York avec Alia Bhatt et Raha Kapoor, profitant de leur temps en famille. Ranbir et Alia ont croisé leurs fans dans les rues de New York. Ranbir et Alia ont joyeusement posé pour des photos et des selfies. Pendant ce temps, Ranbir avait prévu de faire une pause après avoir emballé Animal en avril. Il souhaitait prendre une pause paternité pour passer du temps avec sa fille Raha Kapoor.

Le front de travail de Ranbir Kapoor

Après Animal, Ranbir pourrait commencer à travailler sur Brahmastra 2 et Brahmastra 3. Il aurait un biopic sur Kishore Kumar. On dit qu’il pourrait signer le biopic de Lala Amarnath si Aamir Khan rejette le film de Rajkumar Hirani. Cependant, Ranbir n’a annoncé aucun film en dehors d’Animal.