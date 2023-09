Animal : le premier look de Rashmika Mandanna ne parvient pas à impressionner, les internautes ont des réactions drastiques

Animal est actuellement le film le plus attendu de Ranbir Kapoor avec Rashmika Mandanna, et la première affiche du garçon vedette a impressionné les fans. Les créateurs sont tous prêts à publier le teaser le jour de l’anniversaire de RK, soit le 28 septembre. Et avant la sortie du teaser, les créateurs ont abandonné Rashmika MandannaLe premier regard, et il n’a pas réussi à impressionner les internautes. Rashmika Mandanna est vue portant une tenue indienne et elle ne regarde pas directement la caméra, et on suppose que l’actrice pourrait jouer le rôle d’une fille aveugle. Alors que les internautes ont des réactions drastiques au premier regard de Rashmika et affirment qu’en la considérant comme la principale dame du Animal les a laissés les moins intéressés à regarder le film.

Un utilisateur a commenté la page officielle de la série T sur Instagram où les créateurs ont partagé le premier look de Rashmika d’Animal, » Rashmika dekhke movie dekhne ka mood mar gaya ». Un autre utilisateur l’a qualifiée d’actrice surfaite. Un autre utilisateur a commenté : « Rashmika ko dekhke lag raha hai manjulika ne possédait kiya hai ». Pendant ce temps, les fans de l’actrice de Pushpa 2 deviennent gagas à cause de son look et prétendent qu’il battra tous les records du box-office.

Rashmika Mandanna remplacée Parineeti Chopra dans Animal face à Ranbir Kapoor, car en raison d’autres engagements professionnels, Pari aurait dû quitter le film à mi-chemin, et c’est à ce moment-là que le cinéaste Sandeep Vanga a décidé d’avoir l’actrice du sud de l’Inde Rashmika Mandanna. Rashmika est un nom populaire dans le sud du pays, et en parlant de ses passages à Bollywood, elle n’a pas encore laissé sa marque.

Les débuts de Rashmika à Bollywood Au revoiravec Amitabh Bachchanfut une déception, alors que son deuxième film Mission Majnuavec Sidharth Malhotra cela n’a pas non plus eu d’impact, et maintenant tous les regards sont tournés vers le troisième film hindi de Rashmika. Mais jusqu’à présent, les réactions au premier aperçu ne sont pas positives, mais on ne peut pas juger le livre à sa couverture. Animal jec’est tout à propos Ranbir Kapooret c’est la première fois que vous verrez l’acteur dans un rôle négatif sur grand écran.