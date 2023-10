Animal : Le personnage de Bobby Deol s’adonne-t-il au cannibalisme dans Ranbir Kapoor, le film de Sandeep Reddy Vanga ?

La promo d’Animal a séduit tous les cinéphiles du pays. Le buzz est presque le même que celui de Tiger 3, ce qui est une chose énorme. Maintenant, un clip de Bobby Deol parlant du film est devenu viral. On le sait, le personnage de Bobby Deol tue Anil Kapoor qui est le père de Ranbir Kapoor. L’homme machiste était présent au Festival du Film de Jagran où il a donné un aperçu du personnage d’Animal. Les fans ont vraiment l’impression qu’il y a un peu de cannibalisme. Animal est censé être le film le plus violent jamais réalisé en Inde, selon le réalisateur Sandeep Reddy Vanga.

C’est ce que Bobby Deol a dit à propos d’Animal

Un extrait du teaser d’Animal est devenu viral. On peut le voir en train de mâcher quelque chose dedans. On le voit sortir torse nu d’une pièce avec un couteau à la main. C’est le film le plus effrayant que Bobby Deol ait jamais vu dans un film. Il aurait déclaré : « Quelque chose de différent et vraiment excité de voir que j’ai l’air différent et vous voulez savoir ce que je fais sur cette photo, mais comme je l’ai dit, je ne peux pas vous le dire. Je suis définitivement en train de manger quelque chose dedans. Mâcher quelque chose « . Les créateurs d’Animal dévoileront la bande-annonce une semaine avant la sortie. Il devrait sortir le 28 novembre 2023. Ils souhaitent garder le mystère autour du personnage de Ranbir Kapoor dans le film.

Un mois de décembre bien rempli pour Bollywood

Animal va affronter Sam Bahadur le 8 décembre 2023. Vicky Kaushal a déclaré qu’elle ne s’en inquiétait pas, car le sort des deux films sera décidé par le public. Il a dit qu’il n’y avait qu’un certain nombre de dates par an et que plusieurs films sortiraient. Il a dit que nous avons besoin d’un écosystème dans lequel tout bon film peut prospérer. Ranbir Kapoor a subi une transformation physique massive pour Animal. Il aura l’air vraiment costaud. La première chanson Hua Main est un succès. Les gens sont fous de la chimie de Rashmika Mandanna et Ranbir Kapoor qui ont également serré les lèvres.