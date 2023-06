Animal: Le film de Ranbir Kapoor sera-t-il reporté en raison du choc au box-office OMG 2 Vs Gadar 2?

Animal avec Ranbir Kapoor, Rashmika Mandanna et Anil Kapoor devait sortir le 11 août 2023. Il a été dit que Sunny Deol avec Gadar 2 et Animal seraient les deux films à s’affronter. Mais maintenant, Akshay Kumar a annoncé que OMG 2 arriverait à cette date. Les fans de Ranbir Kapoor se demandent si Sandeep Reddy Vanga va désormais pousser le film plus loin. Il y a une immense excitation pour Animal. C’est un film dans la lignée du Parrain selon le cinéaste. Les teasers ont laissé les fans extrêmement excités pour la même chose. Il semble que le film aura Ranbir Kapoor comme professeur qui entre dans le monde de la mafia après la mort de son père.

Les fans de Ranbir Kapoor tweetent maintenant à Vanga pour reporter le film. Ils pensent qu’Animal en bénéficiera si le film arrive en octobre 2023, ce qui est en quelque sorte un mois clair en termes de grandes sorties. Jawan de Shah Rukh Khan sortira en septembre. Personne ne voudrait entrer en conflit avec le film. L’excitation autour de Jawan est sans précédent.

C’EST CE QUE LES FANS DE RANBIR KAPOOR TWEETENT

Les fans de Ranbir Kapoor veulent des éclaircissements sur la nouvelle date de sortie du film. Certains ont même dit que cela avait été prédit l’année dernière. Comme nous le savons, les fans sont obsédés par la date de sortie des films.

EXCLUSIF: #Animal REPORTÉ? C’est donc officiel maintenant ! Je ne sais pas s’il nous reste de bonnes dates en 2023 pour une course gratuite d’au moins 2 semaines. J’espère que ce n’est pas reporté à l’année prochaine. Le teaser est toujours attendu demain OMG 2 maintenant le 11 août. Donc Animal est définitivement reporté. pic.twitter.com/CSMmSEX7yx Aarav_Rajvansh (@Rajvansh_Aarav) 9 juin 2023

Je suis content que #Animal est reporté. Le film méritait une sortie en solo. Sahil (@Sahilarchives) 9 juin 2023

Est #Animal teaser confirmé pour samedi ? Ganesh ? (@Ganeshen5) 9 juin 2023

Alors…. à partir de maintenant… Cette indépendance Wknd #Box-office nous avons…#Gadar2 #OMG2#Animal… L’ACCORD À TROIS VOIES n’est pas du tout nécessaire.#Gadar les promotions ont commencé à mener à #Gadar2… il en sera de même #Animal sortie à une date ultérieure ? … !!!! #BOTrends Girish Johar (@girishjohar) 9 juin 2023

Il faut maintenant attendre une annonce officielle. Le teaser devait sortir demain. Le dernier film de Ranbir Kapoor, Tu Jhoothi ​​Main Makkaar, a été un succès au box-office. Il semble qu’il soit sous une forme sublime dans Animal. La superstar ne déçoit jamais.