Animal CSI: utiliser des scènes de crime simulées pour aider à attraper les braconniers – un reportage photo

UNE le rhinocéros est étendu sur le côté dans le sable, ses cornes sciées et des traînées de sang cramoisi coulant des impacts de balles dans son épaisse peau grise. La scène est familière en Afrique du Sud, où plus de 8 000 ont été tués par des braconniers pour leurs cornes au cours de la dernière décennie.

Cette fois, cependant, la scène du crime est fausse. Le rhinocéros est empaillé, le sang est un mélange de peinture rouge et de résine.

Il s’agit de la Wildlife Forensic Academy d’Afrique du Sud, un centre de formation à la pointe de la technologie lancé en mai qui espère renforcer la lutte mondiale contre la criminalité liée aux espèces sauvages en dotant les responsables de l’application des lois environnementales des compétences dont ils ont besoin pour recueillir des preuves et obtenir des condamnations devant les tribunaux.

Des mesures sont prises à partir d’un rhinocéros mort sur une fausse scène de crime à la Wildlife Forensic Academy

En 2021, les braconniers tué 451 rhinocéros en Afrique du Sud, selon les statistiques gouvernementales. Pourtant, seules 38 affaires ont été portées devant les tribunaux, soit parce qu’aucun suspect n’a été identifié, soit en raison d’un manque de preuves utilisables.

Andro Vos, fondateur et PDG de la Wildlife Forensic Academy

“Les crimes contre la faune ont tendance à se produire dans des zones reculées, il n’y a donc pas de déclarations de témoins”, explique Andro Vos, ancien directeur de programme à l’Institut médico-légal des Pays-Bas et co-fondateur et PDG de la Wildlife Forensic Academy. “Ainsi, les traces médico-légales sont souvent tout ce dont vous avez besoin pour commencer une affaire.”

L’académie, qui est située dans une réserve faunique à une heure de route au nord de Cape Town, espère éduquer et inspirer ses étudiants en utilisant une série de scénarios réalistes de crimes contre la faune. Outre le rhinocéros empaillé, il y a une girafe, un lion, une installation de braconnage de plantes, une maison et un camion de braconnier et un bateau pneumatique du type utilisé par les braconniers d’ormeaux.

La Wildlife Forensic Academy est située dans la réserve animalière de Buffelsfontein, au nord de Cape Town

“Les gens ont besoin de découvrir ce que c’est”, déclare Vos, qui a créé l’académie pour remédier à ce qu’il considère comme un manque de formation médico-légale efficace parmi les agents chargés de l’application des lois sur la criminalité liée aux espèces sauvages. « Comment allez-vous inspirer les gens assis dans une salle de classe avec un tableau blanc ? C’est pourquoi nous avons toutes ces scènes réalistes. L’attention portée aux détails est la raison d’être de la médecine légale.

Petro Van Der Westhuizen, ancien expert médico-légal de la police sud-africaine et formateur à l’académie, déclare : « Certains des gardes forestiers que nous avons formés n’avaient absolument aucune idée de la médecine légale ou de la manière de gérer une scène de crime. Si vous voulez identifier des suspects, vous devez commencer par la scène du crime.

L’expert médico-légal Petro Van Der Westhuizen, en haut, prépare une leçon à l’académie. Les étudiants apprennent les dernières techniques de collecte de preuves – et comment documenter correctement leurs découvertes – à l’académie

Un groupe des étudiants en médecine légale des universités du Royaume-Uni et des Pays-Bas visitent méthodiquement la scène du crime de faux rhinocéros. Vêtus de combinaisons intégrales et de gants en plastique bleu, ils parcourent les sous-bois à la recherche de traces laissées par les braconniers. Parmi les indices qu’ils trouvent figurent un couteau de chasse, des douilles de balles, des taches de sang sur un arbuste voisin, des fibres de coton accrochées à un épineux et plusieurs séries d’empreintes de pas.

“Je n’ai jamais rien fait de tel auparavant”, déclare Noa Van Handel, 22 ans, étudiante en sciences médico-légales à l’Université des sciences appliquées de Saxion aux Pays-Bas. “Nous avons eu des conférences vraiment intéressantes et le côté pratique a été formidable.”

Une girafe en peluche fait partie d’une réplique de scène de crime faunique à l’académie

L’académie vise à former ses étudiants à chaque étape du processus, de la découverte d’une scène de crime à la condamnation du braconnier. Parmi ses installations se trouvent un laboratoire d’analyse chimique des preuves et une salle d’audience où les étudiants peuvent se faire une idée de ce que c’est que de présenter des preuves lors d’un procès et de subir un contre-interrogatoire.

“La première chose que la défense attaquera, c’est la chaîne de possession et le traitement des preuves”, déclare Phil Snijman, ancien procureur et maître de conférences à l’académie. “Si vous faites une erreur en contaminant la scène du crime ou en ne traitant pas correctement les preuves, cela peut signifier la fin de votre affaire.”

Les étudiants de l’académie, à cette occasion du Royaume-Uni et des Pays-Bas, apprennent à enquêter sur une scène de crime et à suivre le processus depuis la collecte, le catalogage et l’analyse des preuves jusqu’à leur présentation au tribunal. L’ancien procureur et formateur à l’académie, Phil Snijman, ci-dessus, est assis pendant que les étudiants sont mis à l’épreuve dans la salle d’audience

Les cours de l’académie durent d’une à quatre semaines et ciblent les rangers locaux et les étudiants étrangers, les frais payés par les étudiants aidant à subventionner les cours des rangers. Vos et son partenaire et co-fondateur, Greg Simpson, disent qu’ils voient l’académie comme un projet pilote, qu’ils espèrent reproduire ailleurs.

« Il n’y a pas de solution miracle pour mettre fin à la criminalité liée aux espèces sauvages », déclare Simpson. “Mais nous croyons que nous pouvons avoir un impact réel.”