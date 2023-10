Animal Crossing: New Horizons est le jeu confortable dont j’avais besoin cette année

J’ai obtenu mon diplôme universitaire et j’ai commencé mon premier adulte travail cette année, et ce serait un mensonge éhonté de dire que la transition a été tout sauf extrêmement déroutante. Non seulement je quittais le milieu universitaire familier dans lequel j’avais vécu pendant 18 ans, mais j’atteignais également une liberté d’adulte toujours insaisissable.

Cette histoire fait partie de Amazon Prime Dayle guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Mais cette liberté m’a fait passer de soirées bien remplies remplies d’études et de soirées avec mes amis à… l’ennui. Je n’avais pas l’habitude d’avoir autant de temps pour moi. Il n’y avait pas de devoirs à faire ni d’examens à préparer, juste du temps libre. Alors, comme je gagnais assez d’argent pour financer ce qui était pour moi un achat important et que j’avais tout nouveau du temps libre pour en profiter, j’ai franchi le pas avec un cadeau que je voulais depuis des mois : la Nintendo Switch OLED et le dernier opus de la franchise Animal Crossing, Animal Crossing : New Horizons.

Alors que la Switch est géniale et tout (j’ai acheté celui-ci), ce dont je suis vraiment tombé amoureux, c’est Animal Crossing. Même si le jeu s’est déjà révélé être un baume pour l’âme des autres pendant la pandémie, je n’ai pas réalisé à quel point il était fantastique avant de jouer pour moi-même. Et si vous magasinez pour les jeux lors de la journée des grosses affaires de Prime cette année, vous voudrez peut-être envisager Animal Crossing : Nouveaux Horizons.

Des instruments apaisants et des insulaires amicaux à la joie incomparable que procure la capture d’un insecte ou d’un poisson rare, Animal Crossing et ses vibrations saines m’ont conquis.

La première nuit où j’ai eu le jeu, j’ai joué pendant environ 4 heures. Si vous êtes un joueur régulier, cela peut ne pas sembler trop intense, mais je ne joue généralement pas à des jeux vidéo pendant mon temps libre. Donc, me faire asseoir et m’engager dans un jeu pendant aussi longtemps est un exploit absolu et un témoignage de la puissance d’Animal Crossing.

Jouer à Animal Crossing pendant environ une heure avant de m’endormir fait désormais partie de ma routine nocturne. Si vous êtes comme moi et que vous cherchez une friandise amusante à vous offrir pour combattre l’ennui – ou si vous cherchez simplement un jeu sain à ajouter à votre rotation – Animal Crossing: New Horizons a mon vote .