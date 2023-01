Animal BTS Leaked: la vidéo de Ranbir Kapoor sur les plateaux devient virale, les fans l’appellent “dur à cuire”

Ranbir Kapoor a sorti la bande-annonce de son prochain film Tu Jhoothi ​​Main Makkar et les fans l’attendent pour jouer à nouveau un garçon amoureux après Yeh Jawani Hai Deewani. En attendant, l’acteur a plus à offrir au public cette année. Il travaille actuellement sur Animal de Sandeep Reddy Vanga avec l’actrice sud Rashmika Mandanna. Avec l’équipe, il tourne pour la même chose à Delhi, car une vidéo de lui sur les plateaux est devenue virale.

Dans la vidéo BTS qui a été divulguée, l’acteur avait l’air intense en train de tourner une séquence d’Animal. Il a enfilé un costume trois pièces bleu marine, des cheveux longs et une barbe conservant un look de gangster. Ranbir se dirige vers une voiture en fumant un cigarette pendant que ses hommes sortent les armes d’un Range Rover et le suivent. Dans une autre vidéo, on voit l’acteur se préparer pour le tournage.

Internet devient fou devant le look de gangster intense de Ranbir Kapoor, le traitant de vrai dur à cuire. Avec un clip aussi intéressant, les gens se demandent à quel point le film serait génial. Les fans n’ont pas cessé de partager ses réflexions sur le nouveau look de Ranbir Kapoor et ont inondé les réseaux sociaux. Un utilisateur de Twitter a finalement tweeté un film dur à cuire, tandis qu’un autre l’appelle une messe. Les gens ont également dit que la vraie violence se chargeait car Vanga monsieur sait montrer ce que sera un film violent.

Découvrez les tweets ici :

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fakshaykapoor93%2Fstatus%2F1619017278405881856&widget=Tweet

Comme Vanga l’a dit, il montrera au monde ce que sera un film violent !! Le vrai chargement de la violence ?? Marquez la date 11-AOÛT-23#RanbirKapoor #Animal pic.twitter.com/oMIfkQfCeF Aditi ? (@GirlAdmireRK) 27 janvier 2023

Animal est un drame policier réalisé par Arjun Reddy et le réalisateur de Kabir Singh Sandeep Reddy Vanga. Il met en vedette Ranbir Kapoor et Rashmika Mandanna et Anil Kapoor dans les rôles principaux. Le film est produit par Yash Raj Films, dont le dernier film avec Ranbir était Samshera mais il tombe à plat au box-office. Animal devrait sortir en salles le 11 août.

Côté travail, avant Animal, Ranbir sera vu dans Tu Jhoothi ​​Main Makkar aux côtés de Shraddha Kapoor. Dirigé par Luv Ranjan, le film est un drame rom-com et sortira le 8 mars 2023.