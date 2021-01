TipRanks

2 actions à gros dividendes avec un rendement d’au moins 7%; Raymond James dit ‘Acheter’

Pour les investisseurs qui recherchent un acteur de dividende solide, certains segments de marché sont connus pour leurs dividendes à haut rendement, ce qui en fait des endroits logiques pour commencer à rechercher des payeurs fiables. Le secteur des hydrocarbures, la production et l’intégration de pétrole et de gaz, en fait partie. Le secteur s’occupe d’un produit essentiel – notre monde fonctionne avec du pétrole et ses sous-produits. Et si les frais généraux des entreprises énergétiques sont élevés, ils ont toujours un marché pour leurs livrables, ce qui conduit à un flux de trésorerie prêt – qui peut être utilisé, entre autres, pour payer les dividendes. Tout cela incite la société d’investissement Raymond James à se tourner vers la liste des sociétés pétrolières et gazières intermédiaires pour des actions à dividendes à potentiel de croissance. « Nous prévoyons le [midstream] Le groupe ajoutera environ 1 tour à son multiple EV / EBITDA moyen cette année. Cela équivaut à un mouvement d’environ 20 à 25% de la valeur des actions », a noté Justin Jenkins, analyste chez Raymond James. Jenkins a souligné une série de points menant à une reprise intermédiaire en 2021, notamment le passage des politiques de« verrouillage »à celles de« réouverture »; un coup de pouce général pour les matières premières, alors que l’économie reprend; un point politique, que certains des centristes plus traditionnels de DC ne voteront probablement pas en faveur des politiques anti-pétrole et du Green New Deal; et enfin, avec des valeurs boursières relativement faibles , les rendements en dividendes sont élevés. Un examen de la base de données TipRanks révèle deux sociétés intermédiaires qui ont attiré l’attention de Raymond James – pour tous les points mentionnés ci-dessus. Il s’agit d’actions avec un ensemble spécifique d’attributs clairs: un rendement en dividendes de 7 % ou plus et notations d’achat. MPLX LP (MPLX) MPLX, qui s’est séparée de Marathon Petroleum il y a huit ans en tant qu’entité intermédiaire distincte, acquiert, possède et exploite une série d’actifs intermédiaires, notamment des pipelines, des terminaux, des raffineries et des cours d’eau expédition. MPLX’s Les principales zones d’opérations se trouvent dans le nord des montagnes Rocheuses et dans le Midwest et s’étendent vers le sud jusqu’à la côte du golfe du Mexique. Les rapports de revenus au cours de « l’année corona » de 2020 montrent le potentiel de valeur du pétrole et du gaz à mi-chemin. La société a déclaré 2,18 milliards de dollars au premier rang au premier trimestre, 1,99 milliard de dollars au deuxième trimestre et 2,16 milliards de dollars au troisième trimestre; les revenus sont devenus négatifs au premier trimestre, mais ont été positifs au cours des deux trimestres suivants. Le rapport du troisième trimestre a également montré 1,2 milliard de dollars de liquidités nettes générées, plus que suffisant pour couvrir la distribution de dividendes de la société. MPLX verse 68,75 cents par action ordinaire trimestriellement, soit 2,75 $ annualisé, ce qui donne au dividende un rendement élevé de 11,9%. La société dispose d’un ensemble diversifié d’opérations intermédiaires et d’une forte génération de trésorerie, facteurs qui ont conduit Justin Jenkins de Raymond James à améliorer sa position sur MPLX de neutre à surperformer (c.-à-d. Acheter). Son objectif de prix, à 28 $, implique une hausse de 22% sur un an pour les actions. (Pour voir les antécédents de Jenkins, cliquez ici) Soutenant sa position, Jenkins écrit: «Étant donné le nombre de« cases »que l’histoire de MPLX peut vérifier, il n’est pas surprenant que ce soit un débat. Avec une exposition aux tendances fléchies des G&P, une reprise attendue du volume de raffinage / raffinage des produits, l’histoire touche de nombreuses cases opérationnelles – tout en chevauchant plusieurs débats financiers… Nous pensons également que de solides résultats financiers 2020 devraient donner confiance à plus long terme… »Passons maintenant au reste de la rue, il apparaît que les autres analystes sont généralement sur la même longueur d’onde. Avec 6 achats et 2 prises attribués au cours des trois derniers mois, la note consensuelle se présente comme un achat fort. De plus, l’objectif de prix moyen de 26,71 $ place la hausse à ~ 17%. (Voir l’analyse des actions MPLX sur TipRanks) DCP Midstream Partners (DCP) Basé à Denver, Colorado, le prochain stock est l’un des plus grands opérateurs intermédiaires de gaz naturel du pays. DCP contrôle un réseau de gazoducs, de hubs, d’installations de stockage et d’usines s’étendant entre les zones de production des Rocheuses, du Midcontinent et du Permian Basin et la côte du golfe du Texas et de la Louisiane. La société opère également dans la région gazière d’Antrim au Michigan. Au cours du trimestre le plus récent – 3T20 – DCP a recueilli et traité 4,5 milliards de pieds cubes de gaz par jour, ainsi que 375 000 barils de liquides de gaz naturel. La société a également déclaré 268 millions de dollars de trésorerie nette générée, dont 130 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles. La société a réduit son endettement de 156 millions de dollars au cours du trimestre et a affiché une réduction de 17% des coûts d’exploitation d’une année à l’autre. Tout cela a permis à DCP de maintenir son dividende à 39 cents par action. Au début de la crise corona, l’entreprise a dû réduire ce paiement – mais une seule fois. Le dividende récemment déclaré pour le 4T20 est le quatrième d’affilée à 39 cents par action ordinaire. Le taux annualisé de 1,56 $ donne un rendement respectable de 7,8%. Ceci est un autre stock qui reçoit une mise à niveau de Raymond James. L’analyste James Weston fait passer ce titre de Neutre à surperformant (c.-à-d. Achat), tout en fixant un prix cible de 24 $ pour impliquer une croissance de 20% à l’horizon d’un an. « [We] s’attend à ce que DCP affiche un autre trimestre solide grâce à des améliorations séquentielles des prix des LGN, à la volatilité du marché des LGN et à des tendances positives en amont… nous ne capitalisons pas les prix actuels du propane et prévoyons un régime de prix solide, mais plus normalisé au cours des 12 à 18 prochains mois. À notre avis, cela créera un environnement d’exploitation favorable pour les flux de trésorerie de DCP qui n’est actuellement pas reflété dans les estimations de Street », a fait remarquer Weston. Dans l’ensemble, la note consensuelle des analystes de Moderate Buy sur DCP est basée sur 7 revues récentes, décomposant 4 à 3 Buy versus Hold. Les actions sont au prix de 19,58 $ et l’objectif moyen de 23 $ suggère une hausse d’environ 15% par rapport à ce niveau. (Voir l’analyse des actions DCP sur TipRanks) Pour trouver de bonnes idées pour les actions à dividendes négociées à des valorisations attrayantes, visitez les meilleures actions à acheter de TipRanks, un outil nouvellement lancé qui réunit toutes les informations sur les actions de TipRanks. Avertissement: Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d’information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.