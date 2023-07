Anil Kumble se souvient de l’incident d’Antigua en 2002 et plaisante sur le fait que sa femme ne le croyait pas

Chethana, l’épouse d’Anil Kumble, a supposé qu’il « plaisantait probablement » lorsque l’ex-international indien a décidé d’affronter le légendaire Brian Lara au visage bandé et à la mâchoire cassée lors du test d’Antigua en 2002.

Kumble considère Lara comme l’un des frappeurs les plus durs avec lesquels il a joué, car le prince de Trinidad avait toujours trois coups prêts pour une livraison. Mais la réputation redoutée de Lara n’était pas assez bonne pour empêcher Kumble de produire l’un des actes les plus courageux du cricket, car il a envoyé 14 overs consécutifs et a rejeté la légende des frappeurs avec une mâchoire filaire.

« J’ai dit à ma femme, Chethana, et je l’ai appelée. Quand nous avons parlé, j’ai dit, écoutez, je sais que je dois rentrer à la maison parce que j’ai juste besoin d’une intervention chirurgicale. Alors, elle a organisé tout ça à Bangalore.

« … Et quand j’ai laissé tomber l’appel, je lui ai juste dit ce regard que j’irai jouer au bowling, mais elle a pensé que je plaisantais probablement. Je ne pense pas qu’elle l’ait même pris au sérieux », s’est souvenu Kumble lors d’une interview avec JioCinema.

L’ancien capitaine de l’Inde a déclaré que même après s’être cassé la mâchoire, il estimait qu’il était de sa responsabilité d’obtenir des guichets pour l’équipe.

« Donc, quand je suis retourné dans le vestiaire, j’ai vu Sachin jouer au bowling parce qu’il était le seul gars de l’équipe qui pouvait jouer au bowling, puis Wavell Hinds, je pense qu’il jouait, je ne me souviens pas que quelqu’un d’autre battait », a déclaré Kumble. .

« Et j’ai pensé que c’était ma chance. Je dois aller chercher quelques guichets. Si nous pouvons faire descendre les Antilles trois ou quatre, fin de la deuxième ou troisième journée. Je pense que si vous pouvez les faire sortir, alors peut-être, nous avons une chance de gagner le match. C’était la seule pensée. Alors, j’ai dit à Andrew Leipus – faites-moi sortir. »

Kumble devait rentrer à Bangalore le lendemain pour une opération, et il a dit à ce moment-là : « Au moins, je peux maintenant rentrer chez moi en pensant que j’ai fait de mon mieux. »

Battant au n ° 7, Kumble a été touché par une balle courte de Mervyn Dillon. Il a craché du sang mais a continué pendant 20 minutes supplémentaires lors du quatrième test de cette série il y a plus de deux décennies.

Interrogé sur les frappeurs les plus durs avec lesquels il avait joué au cours de son illustre carrière, il a choisi Lara, Saeed Anwar, Jacques Kallis et Aravinda de Silva, entre autres.

« Eh bien, je pense que c’était bien que la plupart d’entre eux fassent partie de mon équipe. Imaginez jouer au bowling chez Sachin, Rahul, Saurav, Viru, Laxman, tous ces gars dans un match. Cela aurait été un cauchemar. Blagues à part, j’ai eu de merveilleux frappeurs contre lesquels j’ai joué », a-t-il déclaré.

« Aravinda de Silva était un dur à cuire et Brian Lara – il avait probablement trois tirs à chaque balle et il changerait. On pourrait penser que vous l’avez. »

Sur Lara, le seul homme à avoir marqué 400 au test de cricket, il a poursuivi: « Vous auriez l’impression que vous l’avez trompé et puis tout à coup vous jouez un coup, ce que vous ne pouvez pas imaginer et quand vous savez qu’il s’est avancé, vous l’avez battu, puis il utilisait simplement le rythme, puis une coupe tardive pour quatre et c’était sa qualité. »

Kumble a ajouté: «Je pense que dans chaque série, vous rencontrez en quelque sorte quelques durs à cuire qui sont en quelque sorte difficiles. Jacques Kallis était quelqu’un qui n’a jamais, jamais donné son guichet. Inzi (Inzamam-Ul-Haq) était vraiment dur.

« Ensuite, je veux dire que certains des gauchers étaient vraiment – ​​Hayden était quelqu’un d’imposant. Nous savions que le faire sortir LBW était hors de l’équation. »

L’un des trois seuls joueurs de cricket à avoir remporté les 10 guichets lors d’une manche de match test, Kumble a déclaré que l’idée qu’il pouvait rendre compte de tous les frappeurs pakistanais lors du match de 1999 à Delhi lui a traversé l’esprit après avoir décroché son sixième guichet.

« … Je pense qu’au bout de six heures, c’était la pause thé. Ouais. Donc, j’ai eu une petite pause, puis sept se sont produits. Saleem Malik est sorti, puis huit et neuf se sont produits en deux livraisons sur le cinquième et le sixième ballon, donc je savais que, d’accord, voici ma chance. »

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)